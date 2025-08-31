Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

5 priežastys, kodėl Putinas nenori baigti karo Ukrainoje

2025-08-31 20:00
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-31 20:00

JAV leidinys „The Hill“ įvardijo penkias priežastis, kodėl Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas nenori taikos Ukrainoje.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
17

JAV leidinys „The Hill" įvardijo penkias priežastis, kodėl Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas nenori taikos Ukrainoje.

Kaip pastebi leidinys, V. Putinas yra šaltakraujis žudikas ir nėra Donaldo Trumpo draugas, kaip pastarasis įsivaizduoja.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
Kodėl Putinas nenori pabaigti karą Ukrainoje?

Yra bent penkios priežastys, kodėl V. Putinas nesiryš taikai.

Pirma, V. Putinas tikrai tiki, kad Ukrainos valstybė turi būti sunaikinta, kad Rusija galėtų išlikti.

„Tai, žinoma, absurdas, bet tai taip pat yra neišvengiama realybė. Ukrainos tautos kaip atskiros tautos išnaikinimas yra būtinybė V. Putinui. Kompromisas neįmanomas“, – rašoma tekste.

Antra, V. Putinas visiškai tapatinasi su karu. Tai jo karas. Todėl jo politinis – ir galbūt fizinis – išlikimas priklauso nuo karo baigties.

„Atsižvelgiant į tai, kad karas nusinešė gyvybes ar sužeidė daugiau nei 1 milijoną rusų ir sugriovė kadaise didelį potencialą turėjusią ekonomiką, tik triuškinanti pergalė bus pakankama“, – teigia leidinys.

Trečia, V. Putinas žino, kad jei karas baigsis, keli šimtai tūkstančių demobilizuotų karių – pikti, agresyvūs ir ginkluoti – užgrius Rusijos visuomenę kaip skėriai ir padidins jau ir taip aukštą nusikalstamumo lygį. V. Putinas iš Rusijos istorijos žino, kad alkani grįžę kariai taip pat gali nuversti režimus.

Ketvirta, V. Putinas sukūrė karo ekonomiką, kuri naudinga didelei gyventojų daliai ir įvairioms elitinėms grupėms. Karo pabaiga reiškia perėjimą nuo tokios ekonomikos prie vartotojiškos ekonomikos ir prisitaikymo sunkumus bei galimą didelį nuosmukį.

Penkta, karas leidžia V. Putinui apsimesti, kad Rusija vis dar yra didžioji valstybė. Karui pasibaigus, rusai, ypač jų elitas, pamatys, kad jų puikus lyderis pavertė jų šalį Kinijos ir Šiaurės Korėjos priedėliu. Pigūs atostogų paketai į atsiskyrusią karalystę bus menka paguoda už prarastą prestižą.

„Šios istorijos moralas yra akivaizdus. Jei Donaldas Trumpas tikrai nori Nobelio premijos už taikos atkūrimą Ukrainoje ir Rusijoje, jis turės spręsti pagrindinę karo priežastį: būtent V. Putiną. Viskas kita yra fiktyvios derybos, kurios gali duoti tik fiktyvią taiką“, – apibendrina leidinys.

Plataus masto karas Ukrainoje prasidėjo 2022-ųjų vasario 24-ąją. Kremlius savo kruviną agresiją Ukrainoje atsisako vadinti tikruoju vardu ir nuo pat karo pradžios teigia, kad vykdo „specialiąją karinę operaciją“, kurios tikslas, be kita ko, yra „denacifikuoti“ ir „demilitarizuoti“ Ukrainą.

Rusų kariuomenė nuo pat karo pradžios taikosi ne tik į karinę, bet ir į civilinę infrastruktūrą, dėl rusų agresijos žuvo ar namų neteko daugybė ukrainiečių.

