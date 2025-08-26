Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

„US Open“ turnyre Iga Swiatek pasiekė 50-ąją sezono pergalę, Martai Kostiuk pavyko apginti Ukrainos garbę

2025-08-26 22:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-26 22:33

Niujorke (JAV) antradienį tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras.

Marta Kostiuk | Scanpix nuotr.

Niujorke (JAV) antradienį tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras.

1

Jau 50-ą pergalę šiame sezone pasiekė lenkė Iga Swiatek (WTA-2), 6:1, 6:2 nepalikusi vilčių kolumbietei Emilianai Arango (WTA-84). Mačas truko vos valandą.

Ukrainos tenisininkių nesėkmių seriją pavyko nutraukti Martai Kostiuk (WTA-28). Ji 6:4, 6:4 pranoko britę Katie Boulter (WTA-48). M. Kostiuk prireikė net 6 „match pointų“, kol ji įtvirtino pergalę prieš varžovę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Kostiuk dabar lauks turkė Zeynep Sonmez (WTA-81).

M. Kostiuk yra vienintelė Ukrainos tenisininkė, patekusi į šių metų „US Open“ turnyro antrąjį ratą. Tokio prasto starto Ukrainos žaidėjos neturėjo net 11 metų.

Brazilė Beatriz Haddad Maia (WTA-22) 6:3, 1:6, 6:1 nugalėjo britę Sonay Kartal (WTA-51) ir nutraukė 4 pralaimėjimų seriją. Labai prastai žaidusi amerikietė Danielle Collins (WTA-61) 2:6, 0:6 buvo sutriuškinta rumunės Jaqueline Cristian (WTA-50), o kita JAV tenisininkė Amanda Anisimova (WTA-9) 6:3, 6:2 pranoko australę Kimberly Birrell (WTA-83).

„Roland Garros“ turnyre visus pribloškusi ir pusfinalį pasiekusi prancūzė Lois Boisson (WTA-62) šį kartą nieko panašaus nepakartojo. Prancūzė jau pirmajame rate 6:3, 6:7 (3:7), 2:6 pralaimėjo prieš šveicarę Viktoriją Golubič (WTA-72). L. Boisson turėjo „break pointo“ antrojo seto devintajame geime ir buvo netoli pergalės, bet V. Golubič spaudimą atlaikė ir vėliau perėmė iniciatyvą.

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

