Sinneris užtikrintai žengė į antrąjį „US Open“ etapą, Bublikas sustabdė buvusį čempioną

Pirmajame rate problemų nekilo geriausiam pasaulio žaidėjui italui Jannikui Sinneriui (ATP-1). Jis per 1 valandą 38 minutes 6:1, 6:1, 6:2 nugalėjo čeką Vitą Koprivą (ATP-89).
Čekas šiame mače nerealizavo abiejų „break pointų“ ir pralaimėjo net 7 savo padavimų serijas. „US Open“ titulą ginantis J. Sinneris ant kietos dangos vykstančiuose „Didžiojo kirčio“ turnyruose jau yra laimėjęs 22 mačus iš eilės.
Antrajame rate J. Sinnerio lauks australas Alexei Popyrinas (ATP-36).
Sėkmingai startavo kanadietis Denisas Šapovalovas (ATP-29), 6:4, 6:4, 6:0 pranokęs vengrą Martoną Fucsovicsą (ATP-63). 6 pergalių seriją turėjęs vengras į Niujorką keliavo tiesiai iš Vinston-Salemo (JAV), kur prieš keletą dienų laimėjo ATP 250 serijos turnyrą.
Italas Lorenzo Musetti (ATP-10) 6:7 (3:7), 6:3, 6:4, 6:4 nugalėjo prancūzą Giovanni Mpetshi Perricardą (ATP-37), argentinietis Francisco Cerundolo (ATP-19) atsitiesė po 2 pralaimėtų setų ir 3:6, 2:6, 7:5, 6:4, 6:3 įveikė italą Matteo Arnaldi (ATP-64), o Kazachstano atstovas Aleksandras Bublikas (ATP-24) 6:4, 6:1, 6:4 užbaigė buvusios trečiosios pasaulio raketės kroato Marino Čiličiaus (ATP-61) pasirodymą. Kroatas vienintelį karjeros „Didžiojo kirčio“ turnyrą laimėjo būtent Niujorke 2014 m.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!