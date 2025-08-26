Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

Sinneris užtikrintai žengė į antrąjį „US Open“ etapą, Bublikas sustabdė buvusį čempioną

2025-08-26 22:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-26 22:23

Niujorke (JAV) antradienį tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras.

Jannikas Sinneris | Scanpix nuotr.

Niujorke (JAV) antradienį tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras.

REKLAMA
0

Pirmajame rate problemų nekilo geriausiam pasaulio žaidėjui italui Jannikui Sinneriui (ATP-1). Jis per 1 valandą 38 minutes 6:1, 6:1, 6:2 nugalėjo čeką Vitą Koprivą (ATP-89).

Čekas šiame mače nerealizavo abiejų „break pointų“ ir pralaimėjo net 7 savo padavimų serijas. „US Open“ titulą ginantis J. Sinneris ant kietos dangos vykstančiuose „Didžiojo kirčio“ turnyruose jau yra laimėjęs 22 mačus iš eilės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame rate J. Sinnerio lauks australas Alexei Popyrinas (ATP-36).

Sėkmingai startavo kanadietis Denisas Šapovalovas (ATP-29), 6:4, 6:4, 6:0 pranokęs vengrą Martoną Fucsovicsą (ATP-63). 6 pergalių seriją turėjęs vengras į Niujorką keliavo tiesiai iš Vinston-Salemo (JAV), kur prieš keletą dienų laimėjo ATP 250 serijos turnyrą.

REKLAMA
REKLAMA

Italas Lorenzo Musetti (ATP-10) 6:7 (3:7), 6:3, 6:4, 6:4 nugalėjo prancūzą Giovanni Mpetshi Perricardą (ATP-37), argentinietis Francisco Cerundolo (ATP-19) atsitiesė po 2 pralaimėtų setų ir 3:6, 2:6, 7:5, 6:4, 6:3 įveikė italą Matteo Arnaldi (ATP-64), o Kazachstano atstovas Aleksandras Bublikas (ATP-24) 6:4, 6:1, 6:4 užbaigė buvusios trečiosios pasaulio raketės kroato Marino Čiličiaus (ATP-61) pasirodymą. Kroatas vienintelį karjeros „Didžiojo kirčio“ turnyrą laimėjo būtent Niujorke 2014 m.

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų