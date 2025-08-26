Kalendorius
„US Open“ turnyre – dramatiškos tenisininkų pergalės, sveikatos išbandymai ir kandžios Tiafoe replikos Alcarazui

2025-08-26 13:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-26 13:22

Niujorke (JAV) pirmadienį tęsėsi prestižinis „US Open“ teniso turnyras.

Francesas Tiafoe | „Stop“ kadras

Niujorke (JAV) pirmadienį tęsėsi prestižinis „US Open“ teniso turnyras.

0

Brazilijos talentas Joao Fonseca (ATP-45) 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:3 susitvarkė su serbo Miomiro Kecmanovičiaus (ATP-42) pasipriešinimu. Brazilas trečiojo seto viduryje paprašė medicininės pertraukėlės, apsivėmė ir vis tiek sugebėjo sėkmingai užbaigti mačą.

Kanadietis Gabrielis Diallo (ATP-33) pirmadienį taip pat apsivėmė. Tiesa, jis tai padarė jau po to, kai 7:6 (7:4), 4:6, 7:5, 7:5 įveikė bosnį Damirą Džumhurą (ATP-61).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Amerikietis Francesas Tiafoe (ATP-17) 6:3, 7:6 (8:6), 6:3 nugalėjo japoną Yoshihito Nishioką (ATP-149). Po mačo spaudos konferencijoje amerikietis buvo paprašytas pakomentuoti naująją Carloso Alcarazo šukuoseną.

„Baisu. Ta šukuosena atrodo siaubingai. Neįsivaizduoju, kas jam galėjo pasakyti, kad ta šukuosena atrodo gerai“, – juokėsi F. Tiafoe.

Pavargti turnyro starte teko britui Jackui Draperiui (ATP-5). Jis tik po kiek daugiau nei 3 valandų kovos 6:4, 7:5, 6:7 (7:9), 6:2 nugalėjo kvalifikaciją įveikusį ir gražius epizodus kūrusį argentinietį Federico Agustiną Gomezą (ATP-203). J. Draperis „match pointą“ iššvaistė dar trečiajame sete, bet greitai persigrupavo ir ketvirtąjį setą sužaidė labai užtikrintai.

Danas Holgeris Rune (ATP-11), jautęs skausmus pilvo srityje, vis tiek 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:2) nugalėjo olandą Boticą van de Zandschulpą (ATP-73). Olandas trečiajame sete panaikino 4 geimų deficitą (4:0, 4:4), bet pratęsimą pradėjo itin prastai (5:0) ir nebeatsitiesė.

„Varžovas savo elgesiu mane tik dar labiau užvedė. Jis sugniaužė kumštį ir atkišo jį tiesiai prieš mane. Viskas gerai, dabar žinau, kaip jis elgiasi tokiose situacijose. Man tai suteikė papildomos motyvacijos“, – teigė H. Rune.

Istorinę pergalę pasiekė Colemanas Wongas iš Honkongo (ATP-173), 6:4, 7:5, 7:6 (7:4) nugalėjęs Aleksandarą Kovačevičių (ATP-71) iš JAV. C. Wongas tapo pirmu Honkongo tenisininku šiuolaikinėje eroje, laimėjusiu bent vieną „Didžiojo kirčio“ turnyro pagrindinio etapo mačą.

4-ą nesėkmę per paskutinius 5 mačus patyrė prancūzas Ugo Humbertas (ATP-23), 4:6, 6:7 (4:7), 7:5, 1:6 neatsilaikęs prieš australą Adamą Waltoną (ATP-85), o 2022 m. „US Open“ finalininkas norvegas Casperas Ruudas (ATP-12) 6:1, 6:2, 7:6 (7:5) eliminavo austrą Sebastianą Ofnerį (ATP-140).

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

