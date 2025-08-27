Pažintis su Didžiosios Britanijos rinktine: solidūs lyderių CV ir spragos ant suolo

27 metų 194 cm ūgio gynėjas Aminas Adamu (Londono „Lions“)
A.Adamu praėjusiame sezone žaidė Suomijoje, Salo „Vilpas“ klube, kuris nuo Tamperės nutolęs per 160 kilometrų. Po studijų NCAA vienas sezonas praleistas Austrijoje, kitas – Čekijoje. A.Adamu Suomijos lygoje buvo pastebimas žaidėjas (13,8 tšk., 4,2 atk. kam., 2,5 rez. perd., 13,3 naud. bal.), kuris nuvedė savo ekipą iki pusfinalio. Universalus gynėjas, kuris mėgsta atakuoti tiek iš toliau, tiek iš arčiau, gerai kovoja dėl kamuolių, geba kurti progas komandos draugams, neblogai atakuoja iš perimetro (33,6 proc.), o britų sudėtyje yra rotacijos žaidėjas. Vasarą tapo Tautvydo Sabonio auklėtiniu „Lions“ ekipoje.
27 metų 206 cm ūgio centras Danielis Akinas (Rodo „Kolossos“)
Artėjančiame sezone šis britas žais kartu su Martynu Varnu. Pernai jis gynė Skafačio „Givova“ garbę ir Italijos aukščiausioje lygoje per 21 minutę fiksavo 6,3 taško, 4,7 atkovoto kamuolio ir 8,1 naudingumo balo rodiklius. Beje, Italijoje žaidė kartu su kitu lietuviu – Pauliumi Soroku. Nepaisant to, kad D.Akino CV kitų britų kontekste yra solidus, rinktinėje jis didelio vaidmens neturi – net atrankoje buvo kuklus – 11 min., 3 tšk., 4,5 naud. bal. D.Akinas neblogai kovoja dėl kamuolių ir savo taškus susirenka baudos aikštelėje.
27 metų 206 cm ūgio priekinės linijos žaidėjas Jubrile‘as Belo (La Rošelio „Stade Rochelais“)
Dveji metai šiame Prancūzijos klube – vieneri antroje lygoje, kiti – aukščiausioje. Dabar komanda vėl iškrito į antrąjį divizioną. Prancūzijos pirmenybėse J.Belo rungtyniavo solidžiai – 11,5 taško, 5 atkovotų kamuolių ir 12,6 naudingumo balų vidurkiai. J.Belo žaisdavo tiek vidurio puolėjo, tiek sunkaus krašto puolėjo pozicijose. Tiesa, tai nėra tas krepšininkas, kuris gali pataikyti iš toli – vos 10 išmestų tritaškių ir tik 3 pataikyti per visą sezoną. Kovingas žaidėjas, kuris gerai kovoja dėl kamuolių ir savo taškus renka iš baudos aikštelės.
35 metų 198 cm ūgio puolėjas Mylesas Hessonas (be klubo)
Klaipėdos „Neptūne“ praėjusį sezoną užbaigęs puolėjas puikiai lietuviams pažįstamas – minkštas gynyboje, bet galintis pataikyti iš toli ir sužaisti arčiau krepšio. Atskirose rungtynėse tai yra žaidėjas, kuris gali iššauti, o jo patirtis britams labai pravers. M.Hessonas britų rinktinėje yra tvirtas startinio penketuko narys, kuris puolime turi nemažai galimybių pasireikšti, tik ne visada jo metimai realizuojami gerais procentais.
30 metų 191 cm ūgio gynėjas Luke‘as Nelsonas (Šoprono KC)
Europos taurės patirties su „Lions“ ekipa turintis gynėjas ten per du sezonus fiksavo 7,6 taško ir 6,1 naudingumo balo vidurkius. Dažniau tritaškius mėgstantis mesti krepšininkas tai šiame turnyre darė sėkmingai – 37 proc. tikslumu. Praėjusiame sezone Vroclaveko „Anwil“ gretose žaidęs L.Nelsonas Lenkijos lygoje rinko po 9,2 taško ir 9 naudingumo balus, taip pat atlikdavo po beveik 5 rezultatyvius perdavimus. Tiek kurti, tiek pats užbaigti atakas galintis žaidėjas.
33 metų 210 cm ūgio centras Gabrielis Olaseni (Mersino MSK)
Solidžiausią iš visų britų rinktinės narių karjerą turintis aukštaūgis praleido visą pasirengimą, tad lieka neaišku, kokios jis bus sportinės formos ir koks bus jo komandos draugų pojūtis. Jeigu G.Olaseni bus tinkamai pasirengęs, bus didelė jėga britams po krepšiais – turi fizinės jėgos, gerai užbaigia atakas arti krepšio, puikiai kovoja dėl kamuolių tiek puolime, tiek gynyboje. Tą rodo ir pasirodymas Turkijos lygoje praėjusiame sezone, kur fiksavo 12,7 taško, 8,3 sugriebto kamuolio ir 15 naudingumo balo vidurkius.
32 metų 191 cm ūgio gynėjas Tarikas Phillipas (Londono „Lions“)
Dar vienas solidus gynėjas britų sudėtyje. Praėjusį sezoną Sopoto „Trefl“ gretose pradėjęs žaidėjas persikėlė į Jeruzalės „Hapoel“. Lenkijos klube Europos taurėje jis rungtyniavo galingai – 12,6 taško ir 19,4 naudingumo balo. Itin geri skaičiai, tik komanda rinko vieną pralaimėjimą po kito. Jeruzalėje sekėsi prasčiau (4,9 tšk., 6,2 naud. bal.). T.Phillipas vienu metu buvo vadinamas itin talentingu žaidėju, bet pakilti aukščiau jam sutrukdė stabilaus metimo neturėjimas.
31 metų 196 cm ūgio puolėjas Joshua Wardas-Hibbertas (Niukaslo „Eagles“)
Apie šį krepšininką Krepsinis.net paruošė net atskirą straipsnį – teniso karjerą pradėjęs žaidėjas vėliau perėjo į krepšį. Visą karjerą rungtyniauja tik Didžiojoje Britanijoje, o pastarajame sezone rinko 8,6 taško ir 4,8 atkovoto kamuolio vidurkius. Prastas metimas iš toli (25,5 proc.), taip pat labai ribotos galimybės baudos aikštelėje. Britų rinktinėje jis svarbaus vaidmens neturės.
26 metų 181 cm ūgio įžaidėjas Jelani Watsonas-Gayle‘as (Prahos „Slavia“)
Gynėjas praėjusiame sezone siautėjo Čekijos lygoje – 19 taškų ir 16,9 naudingumo balo vidurkis. Gynėjas gerai skirsto kamuolius, taip pat, nepaisant žemo ūgio, puikiai kovoja dėl atšokusių kamuolių. 39,3 proc. tritaškių pataikymas praėjusiame sezone buvo solidus, bet britų rinktinėje jo vaidmuo nebuvo itin svarbus.
29 metų 195 cm ūgio gynėjas Patas Whelanas (Sombathėjaus „Falco“)
Praėjusiame sezone Didžiosios Britanijos lygoje sužibėjęs (14,6 tšk., 3,5 atk. kam., 3,9 rez. perd., 14,1 naud. bal.) krepšininkas vasarą persikėlė į Vengriją. Iš toli itin mėgstantis atakuoti krepšininkas turi taiklią ranką – 37,6 proc. tritaškių pasiekė tikslą. P.Whelanas yra universalus žaidėjas, kuris neblogai kovoja dėl kamuolių ir geba kurti progas komandos draugams.
27 metų 200 cm ūgio puolėjas Carlas Whetle‘as (Venecijos „Umana Reyer“)
Praėjusiame sezone Europos taurėje patirties įgavęs puolėjas bus vienas svarbiausių britų ginklų šiame čempionate. Didžiausia C.Whetle‘o problema – pataikymas iš toli – vos 24,3 proc. tritaškių pataikymas praėjusiame Italijos lygos sezone. Atletiškas žaidėjas geba rinkti taškus arčiau krepšio, bet yra labai ribotų įgūdžių ir su juo galima taikyti rizikas.
28 metų 198 cm ūgio puolėjas Akwasi Yeboah (Trabzono „Medical Park“)
Praėjusiame sezone puolėjas žaidė Trapanio klube Italijos lygoje (9,1 tšk., 3,8 atk. kam., 9,6 naud. bal.), kur atliko savo vaidmenį tikrai solidžiai. A.Yeboah labiau mėgsta atakuoti iš toli nei iš artimesnio nuotolio – 43,4 proc. pataikymas iš perimetro buvo itin solidus Italijoje. A.Yeboah bus vienas pagrindinių britų žaidėjų ir startinio penketuko narys.
