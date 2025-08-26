Pristatytas jaudinantis vaizdo klipas apie Lietuvos rinktinę

„Gidranity“ pseudonimu žinomas ir emocingais vaizdo klipais apie krepšinį pagarsėjęs vaizdo klipų kūrėjas pristato naujausią savo kūrinį – „Žaisti už Lietuvą“.
Artėjančio Europos krepšinio proga sukurtame vaizdo klipe – jausmingi kadrai, bei už širdies griebiantys žinomų krepšininkų ir trenerių žodžiai apie rinktinę.
„10 metų be medalių. Šiemet mūsų rinktinė be daugelio ryškių pavardžių, bet gal su didesniu užsidegimu gali kažką įrodyti? Gal be mažiau talento, bet su stipresne vienybe galime nutraukti pergalių badą? VISI UŽ LIETUVĄ!“.
