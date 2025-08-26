Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Pristatytas jaudinantis vaizdo klipas apie Lietuvos rinktinę

2025-08-26 13:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-26 13:01

„Visada važiuokite į rinktinę“, – tokie, karjerą rinktinėje baigusio Mindaugo Kuzminsko žodžiai, skamba naujausiame Giedriaus Šiškovo vaizdo klipe.

Rungtynių akimirka | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.

„Visada važiuokite į rinktinę", – tokie, karjerą rinktinėje baigusio Mindaugo Kuzminsko žodžiai, skamba naujausiame Giedriaus Šiškovo vaizdo klipe.

0

„Gidranity“ pseudonimu žinomas ir emocingais vaizdo klipais apie krepšinį pagarsėjęs vaizdo klipų kūrėjas pristato naujausią savo kūrinį – „Žaisti už Lietuvą“.

Artėjančio Europos krepšinio proga sukurtame vaizdo klipe – jausmingi kadrai, bei už širdies griebiantys žinomų krepšininkų ir trenerių žodžiai apie rinktinę.

„10 metų be medalių. Šiemet mūsų rinktinė be daugelio ryškių pavardžių, bet gal su didesniu užsidegimu gali kažką įrodyti? Gal be mažiau talento, bet su stipresne vienybe galime nutraukti pergalių badą? VISI UŽ LIETUVĄ!“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

