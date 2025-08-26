Kalendorius
„Federacijos ir žaidėjų karas“: kodėl NBA žaidėjai nevyksta į britų rinktinę?

2025-08-26 12:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-26 12:30

Lietuvos rinktinė trečiadienį pradės Europos čempionatą, kur sieks nutraukti 10 metų trunkantį medalių badą. Pirmasis varžovas – Didžioji Britanija, į kurį žiūrima, kaip į besitęsiantį pasiruošimo etapą. Bet istorija galėjo būti kita.

O.G.Anunoby vis dar nežaidė birtų rinktinėje (Scanpix nuotr.)

Lietuvos rinktinė trečiadienį pradės Europos čempionatą, kur sieks nutraukti 10 metų trunkantį medalių badą. Pirmasis varžovas – Didžioji Britanija, į kurį žiūrima, kaip į besitęsiantį pasiruošimo etapą. Bet istorija galėjo būti kita.

0

Britai niekada nebuvo priskiriami elitui, toli gražu, bet pastaraisiais metais futbolo gimtinėje pradėjo augti ir daugiau krepšinio talentų, prie ko prisidėjo ir lietuviai, perėmę Londono „Lions“ valdymą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi Didžiosios Britanijos krepšinio rinktinės viso potencialo šiemet tikrai nepamatysime, nebus ir Luolo Dengo laikų lygio komandos, o pagrindinė to priežastis – šalies federacijos ir žaidėjų porą metų besitęsiantis konfliktas.

Konfliktas prasidėjo buvusiems „Lions“ savininkams „777 Partners“ besitraukiant, kai ant prarajos ribos atsidūrusį klubą perėmė „Tesonet“, o su amerikiečių įmonės pasitraukimu bankrutavo ir egzistavusi aukščiausia Didžiosios Britanijos lyga BBL.

BBL pakeitė 9 klubų įkurta SLB, su kuria jokių sąsajų neturėjo federacija, tačiau viskas pasikeitė pasigirdus „NBA Europe“ planams apie potencialias komandas Anglijoje. Tuomet vienas pagrindinių Didžiosios Britanijos federacijos žmonių Chrisas Grantas kartu su Eurolygoje vadovo pareigas prieš kelis metus užėmusiu Marshallu Glickmanu nusprendė kurti naują lygą, kuri pradėtų veikti nuo 2026 m. ir taip susidubliuotų su dabartinėmis pirmenybėmis, ko negali būti pagal FIBA nuostatus.

Krepsinis.net šaltiniai praneša, kad Didžiosios Britanijos federacija įvykdė neoficialų konkursą, kur būsimai naujai lygai suteikė 15 metų licenciją, o tokio sprendimo priešakyje – tas pats Ch.Grantas. Tai papiktino tiek SBL klubus, tiek ryškiausius šalies žaidėjus, o į galimai neteisėtais veiksmais pradėjo domėtis ir aukščiausioji šalies valdžia.

Būtent tokie šalia aikštelės sprendžiami reikalai padarė didelę įtaką ir šiai Didžiosios Britanijos rinktinės vasarai, kuri pasiruošime neturėjo ryškiausio vardo Europos čempionate Gabe'o Olaseni. 33-ejų Mersino MSK centras delsė duoti patvirtinimą žaisti rinktinėje dėl Ch.Granto veiksmų, bet galiausiai prieš pirmenybės prisijungė prie komandos.

Bet G.Olaseni komandoje turės labai mažai pagalbos, nors galėjo būti visai kitaip. Rinktinėje nebus Eurolygoje debiutuosiančio 22-ejų įžaidėjo Quinno Elliso, Bruklino „Nets“ priklausančio Tosano Evbuomwano ar Bostono „Celtics“ centro Amari Williamso. Visi jie svarstė ir galėjo žaisti šią vasarą, bet, Krepsinis.net žiniomis, pagrindinė priežastis atsisakymų – kontakto nebuvimas su federacija ir neaiškios jų schemos.

Dar labiau įsisenėjusios bėdos yra dėl ryškiausios Didžiosios Britanijos žvaigždės O.G. Anunoby. Praėjusį sezoną 18 taškų vidurkį Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) turėjęs vienas Niujorko „Knicks“ lyderių gimė ir iki ketverių metų augo Londone, o anksčiau buvo viešai prakalbęs, jog nori ginti britų garbę tarptautiniame turnyre.

Vis tik 28-erių O.G.Anunoby su Didžiosios Britanijos marškinėliais dar niekas nematė, nors jis to dar neatmeta ateityje, tačiau kontakto puolėjas su dabartine šalies federacija neturi jokio.

Dar kita istorija yra su Jeremy Sochanu, kuris jau buvo apsivilkęs Lenkijos rinktinės marškinėlius, nors būtent Didžioji Britanija buvo jo prioritetas, kuriai atstovavo jaunimo krepšinyje. Istorija panaši – 2022 m. 9-tas NBA šaukimas tiesiog negavo federacijos dėmesio, tad galiausiai pasirinko Lenkiją.

Tad būsimas Lietuvos rinktinės varžovas turi tokių bėdų šalia aikštės, kurios turėtų persiduoti ir į Tamperę. Jei priekinėje linijoje G.Olaseni šalia savęs dar turės gerų duomenų Akwasi Yeboah, Jubrile'ą Belo ar daug laisvės gaunantį buvusį Klaipėdos „Neptūno“ puolėją Mylesą Hessoną, tai perimetre Europoje vardą turintis Tarikas Phillipas lieka praktiškai vienas.

Baiminamasi, kad situacijai nesikeičiant ateityje, Didžiosios Britanijos rinktinė ne tik, kad neparodys dabartinio esamo potencialo, bet ir nepritrauks eilės žaidėjų iš Nacionalinės koledžo atletų asociacijos (NCAA), kur pastaraisiais metais į aukščiausią divizioną išvyko eilė šalies jaunuolių.

Būtent Didžiosios Britanijos ir Lietuvos rinktinės akistata atidarys tiek B grupės kovas Tamperėje, tiek apskritai visą Europos čempionatą. Jų startas – 13.30 val. per TV3 televiziją ir portale Krepsinis.net.

