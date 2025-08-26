Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Meras tribūnose: kas iš vadovų labiausiai serga už savo miesto komandą?

2025-08-26 12:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-26 12:14

Niekam ne paslaptis, kad dauguma A lygos klubų vis dar smarkiai priklauso nuo savo miestų savivaldybių, kurios padeda spręsti finansinius klausimus. Todėl savivaldybių merai VIP sektoriuose – dažnas ir laukiamas svečias.

TopSport A lygos logo | Organizatorių nuotr.

Niekam ne paslaptis, kad dauguma A lygos klubų vis dar smarkiai priklauso nuo savo miestų savivaldybių, kurios padeda spręsti finansinius klausimus. Todėl savivaldybių merai VIP sektoriuose – dažnas ir laukiamas svečias.

0

Tačiau šį kartą ne apie klubų rėmimą ar paramos dydžius. Pasidomėjome, kiek patys merai iš tiesų domisi futbolu. Juk ne kiekvienas miesto vadovas veržiasi į stadioną – dažniausiai jų apsilankymai apsiriboja oficialiomis progomis: svarbiomis rungtynėmis ar miesto šventėmis.

Mes pabandėme išsiaiškinti, kurie šiuo metu dirbantys merai į A lygos rungtynes eina ne dėl pareigos, o iš tikro susidomėjimo. Pasikalbėjome su klubų atstovais, pasitikrinome pas nuolatinius lankytojus tribūnose ir atrinkome trejetą merų, kurie futbolą renkasi savo noru. O tada pabandėme išsiaiškinti – kuris iš jų yra didžiausias sirgalius.

Trejetas toks:

• Valerijus Makūnas, Kauno rajono meras, lankantis „Hegelmann“ rungtynes.

• Povilas Isoda, Marijampolės meras, palaikantis „Sūduvą“.

• Artūras Visockas, Šiaulių meras, dažnas svečias „Šiaulių“ stadione.

Visiems trims uždavėme tuos pačius penkis klausimus.

1. Ar dažnai lankotės futbolo rungtynėse?

V. Makūnas: „Šiemet bent ketveriose ar penkeriose buvau. Džiaugiamės, kad turime tokį stadioną, kuris tarnauja bendruomenei, bet kartu suteikia galimybę žaisti aukšto lygio rungtynes.“

P. Isoda: „Dažnai. Beveik visada, kai tik žaidžia namuose.“

A. Visockas: „Šiemet buvau keliuose susitikimuose. Paprastai stengiuosi nepraleisti namų rungtynių.“

 

2. Ar esate vykę į išvykos rungtynes?

P. Isoda: „Taip. Į svarbesnes – Panevėžyje, Jonavoje, Kaune ir kitur.“

V. Makūnas: „Ne, neteko.“

A. Visockas: „Retai. Žiūrėjau taurės finalą Kaune, esu buvęs Gargžduose. Bet tiek.“

 

3. Kokie esate žiūrovai – VIP tribūnoje ar tarp sirgalių?

A. Visockas: „Dažniausiai VIP‘e, nes turiu abonementą. Bet kartais pereinu į bendrą tribūną – pas mus jos šalia. Mano rolė ir bendrauti su rėmėjais, ne tik žiūrėti futbolą.“

P. Isoda: „Labiau mėgstu ramiau stebėti rungtynes, bet prisijungiu prie skanduočių. Marijampolėje VIP sektorius nedaug kuo skiriasi nuo kitų vietų – visi kartu, greta paprastų sirgalių.“

V. Makūnas: „Dažniausiai renkuosi tribūną su žiūrovais. Kai emocijos užplūsta – ir plojų, ir skanduoju.“

 

4. Su kuo einate į futbolą?

V. Makūnas: „Dažniausiai su jauniausiu sūnumi. Anksčiau esu lankęsis ir su žmona.“

P. Isoda: „Dažniausiai vienas – šeima nėra didelės sporto fanės. Bet man pačiam sportas yra geriausia poilsio forma.“

A. Visockas: „Kartais ir su žmona.“

 

5. Kaip vertinate šių metų savo komandos pasirodymą?

V. Makūnas: „Labai teigiamai. Džiugina, kad socialiai atsakinga verslo įmonė taip remia klubą. Pasiekimai tikrai malonūs.“

A. Visockas: „Vertinu gerai, ypač dėl to, kad mūsų komandoje daug lietuvių.“

P. Isoda: „Labai gerai. Net viršijo mano lūkesčius. Po sunkesnio sezono nesitikėjau, kad taip stipriai kovos su visais lyderiais.“

---

Taigi, kuris meras yra didžiausias savo komandos fanas? Autorius balsuoja už Povilą Isodą. Kuris ir išvykos rungtynių aplankęs daugiau nei kiti du kandidatai. O jūs? Ką rinktumėt labiausiai savo A lygos komanda palaikančiu meru?  

