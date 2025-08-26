Meras tribūnose: kas iš vadovų labiausiai serga už savo miesto komandą?

Tačiau šį kartą ne apie klubų rėmimą ar paramos dydžius. Pasidomėjome, kiek patys merai iš tiesų domisi futbolu. Juk ne kiekvienas miesto vadovas veržiasi į stadioną – dažniausiai jų apsilankymai apsiriboja oficialiomis progomis: svarbiomis rungtynėmis ar miesto šventėmis.
Mes pabandėme išsiaiškinti, kurie šiuo metu dirbantys merai į A lygos rungtynes eina ne dėl pareigos, o iš tikro susidomėjimo. Pasikalbėjome su klubų atstovais, pasitikrinome pas nuolatinius lankytojus tribūnose ir atrinkome trejetą merų, kurie futbolą renkasi savo noru. O tada pabandėme išsiaiškinti – kuris iš jų yra didžiausias sirgalius.
Trejetas toks:
• Valerijus Makūnas, Kauno rajono meras, lankantis „Hegelmann“ rungtynes.
• Povilas Isoda, Marijampolės meras, palaikantis „Sūduvą“.
• Artūras Visockas, Šiaulių meras, dažnas svečias „Šiaulių“ stadione.
Visiems trims uždavėme tuos pačius penkis klausimus.
1. Ar dažnai lankotės futbolo rungtynėse?
V. Makūnas: „Šiemet bent ketveriose ar penkeriose buvau. Džiaugiamės, kad turime tokį stadioną, kuris tarnauja bendruomenei, bet kartu suteikia galimybę žaisti aukšto lygio rungtynes.“
P. Isoda: „Dažnai. Beveik visada, kai tik žaidžia namuose.“
A. Visockas: „Šiemet buvau keliuose susitikimuose. Paprastai stengiuosi nepraleisti namų rungtynių.“
2. Ar esate vykę į išvykos rungtynes?
P. Isoda: „Taip. Į svarbesnes – Panevėžyje, Jonavoje, Kaune ir kitur.“
V. Makūnas: „Ne, neteko.“
A. Visockas: „Retai. Žiūrėjau taurės finalą Kaune, esu buvęs Gargžduose. Bet tiek.“
3. Kokie esate žiūrovai – VIP tribūnoje ar tarp sirgalių?
A. Visockas: „Dažniausiai VIP‘e, nes turiu abonementą. Bet kartais pereinu į bendrą tribūną – pas mus jos šalia. Mano rolė ir bendrauti su rėmėjais, ne tik žiūrėti futbolą.“
P. Isoda: „Labiau mėgstu ramiau stebėti rungtynes, bet prisijungiu prie skanduočių. Marijampolėje VIP sektorius nedaug kuo skiriasi nuo kitų vietų – visi kartu, greta paprastų sirgalių.“
V. Makūnas: „Dažniausiai renkuosi tribūną su žiūrovais. Kai emocijos užplūsta – ir plojų, ir skanduoju.“
4. Su kuo einate į futbolą?
V. Makūnas: „Dažniausiai su jauniausiu sūnumi. Anksčiau esu lankęsis ir su žmona.“
P. Isoda: „Dažniausiai vienas – šeima nėra didelės sporto fanės. Bet man pačiam sportas yra geriausia poilsio forma.“
A. Visockas: „Kartais ir su žmona.“
5. Kaip vertinate šių metų savo komandos pasirodymą?
V. Makūnas: „Labai teigiamai. Džiugina, kad socialiai atsakinga verslo įmonė taip remia klubą. Pasiekimai tikrai malonūs.“
A. Visockas: „Vertinu gerai, ypač dėl to, kad mūsų komandoje daug lietuvių.“
P. Isoda: „Labai gerai. Net viršijo mano lūkesčius. Po sunkesnio sezono nesitikėjau, kad taip stipriai kovos su visais lyderiais.“
---
Taigi, kuris meras yra didžiausias savo komandos fanas? Autorius balsuoja už Povilą Isodą. Kuris ir išvykos rungtynių aplankęs daugiau nei kiti du kandidatai. O jūs? Ką rinktumėt labiausiai savo A lygos komanda palaikančiu meru?
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!