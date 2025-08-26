Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Ancelotti paaiškino, kodėl Neymaras, Vinicius Junioras ir kitos žvaigždės nepateko į Brazilijos rinktinės sudėtį

2025-08-26 12:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-26 12:12

Carlo Ancelotti komentavo žaidėjų, kurie nebuvo įtraukti į Brazilijos rinktinės sudėtį, klausimus.

Carlo Ancelotti | Scanpix nuotr.

Carlo Ancelotti komentavo žaidėjų, kurie nebuvo įtraukti į Brazilijos rinktinės sudėtį, klausimus.

0

Brazilijos rinktinės treneris nusprendė ne tik vėl neįtraukti Neymaro, tačiau ir būrio buvusių auklėtinių „Real“ gretose. Rinktinėje šį kartą nebus Viniciaus Junioro, Ederio Militao, Rodrygo ir Endricko.

Trenerio teigimu, šie sprendimai yra suprantami ir nereikalauja paaiškinimo.

„Man nereikia jiems asmeniškai skambinti, kad paaiškinčiau situaciją. Jei nori, jie gali man paskambinti. Rodrygo turi mano numerį. Manau, kad ir Neymaras turi, tad jie turi tam galimybę“, – kalbėjo treneris.

TAIP PAT SKAITYKITE:

C. Ancelotti pabrėžė, jog žaidėjų iškvietimas į rinktinę priklauso nuo formos ir fizinės būklės, todėl kai kurie žaidėjai, kaip Neymaras ar Rodrygo, nebuvo pakviesti į rugsėjo mėnesio pasaulio čempionato atrankos rungtynes. Treneris tikisi, kad jie sugrįš į komandą visiškai pasiruošę ir galės padėti Brazilijai pasaulio čempionate.

Brazilijos rinktinė rugsėjo mėnesį žais paskutines atrankos rungtynes prieš Čilę ir Boliviją.

