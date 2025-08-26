Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Žalgirio“ arenoje vyks pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionatas, tarp svečių – Monako princas

2025-08-26 11:58 / šaltinis: BNS
2025-08-26 11:58

Kauno „Žalgirio“ arenoje antradienį prasidės pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionatas, jame apsilankys ir Monako princas Albertas II.

Žalgirio arena

Kauno „Žalgirio“ arenoje antradienį prasidės pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionatas, jame apsilankys ir Monako princas Albertas II.

2

Tai pirmasis olimpinės sporto šakos suaugusiųjų čempionatas rengiamas Lietuvoje.

„Jau kelerius metus Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacija (LŠPF) svajojo apie aukščiausio lygio penkiakovės renginį. Atsiradus tokiai galimybei, nedelsdami sutikome. Tai istorinė akimirka mūsų sportui ir šaliai“, – pranešime cituojamas LŠPF prezidentas Aistis Baronas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Federacijos teigimu, prezidento Gitano Nausėdos globojamame sporto renginyje dėl medalių varžysis apie 200 atletų iš 40 šalių. 

Pirmąsias dvi čempionato dienas vyks kvalifikacinės varžybos, o ketvirtadienį ir penktadienį sportininkai kovos dėl patekimo į finalus. Pasaulio čempionai paaiškės šeštadienį.

Pasaulio čempionato fechtavimo, kliūčių ruožo ir bėgimo-šaudymo rungtys vyks pagrindinėje arenoje, o plaukimas – arenos baseine. 

Kaune sportininkai varžysis pagal 2028 metų Los Andželo olimpinių žaidynių formatą – su kliūčių ruožu ir tiesioginės eliminacijos fechtavimu. 

Lietuvai atstovaus 13 penkiakovininkų rinktinė: penkios moterys ir aštuoni vyrai.

Tarp jos narių – pasaulio ir Europos jaunimo čempionatų prizininkė Elzė Adomaitytė, Europos jaunimo iki 24 metų čempionato bronzos medalio laimėtojas Titas Puronas, pasaulio jaunimo vicečempionas Paulius Vagnorius ir pasaulio taurės etapuose dalyvaujantis Jonas Kalaminskas. 

Čempionate taip pat lankysis Tarptautinio olimpinio komiteto olimpinės programos direktorius austras Karlas Stossasbei UIPM garbės prezidentas vokietis Klausas Schormannas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Į viršų