Kaune demaskuotas kontrabandinių cigarečių fabrikas – cigarečių pagaminta už 30 mln. eurų

Šios produkcijos vertė – 30 mln. eurų.
„Buvo sulaikyta gerai organizuota 11 asmenų grupė, sulaikyti ir nusikalstamos veikos organizatoriai“, – per spaudos konferenciją penktadienį pranešė Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Saulius Briginas.
Pasak jo, tarp sulaikytųjų yra Baltarusijos piliečių, turinčių žinių apie cigarečių gamyba, nes jie dirba Baltarusijoje esančiuose cigarečių fabrikuose.
Pasak S. Brigino, šie Baltarusijos piliečiai į Lietuvą atvyksta ne pirmą kartą, atvykdavo turėdami vizas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!