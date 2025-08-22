Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kaune demaskuotas kontrabandinių cigarečių fabrikas – cigarečių pagaminta už 30 mln. eurų

2025-08-22 11:26 / šaltinis: ELTA
2025-08-22 11:26

Teisėsaugos pareigūnai Kaune demaskavo falsifikuotų cigarečių fabriką, jame dirbo ne tik Lietuvos, bet ir Baltarusijos piliečiai. Jie pagamino 6,5 mln. cigarečių pakelių, tiek telpa į 10 vilkikų puspriekabių.

Policija (nuotr. 123rf.com)

0

Šios produkcijos vertė – 30 mln. eurų.

„Buvo sulaikyta gerai organizuota 11 asmenų grupė, sulaikyti ir nusikalstamos veikos organizatoriai“, – per spaudos konferenciją penktadienį pranešė Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Saulius Briginas.

Pasak jo, tarp sulaikytųjų yra Baltarusijos piliečių, turinčių žinių apie cigarečių gamyba, nes jie dirba Baltarusijoje esančiuose cigarečių fabrikuose.

Pasak S. Brigino, šie Baltarusijos piliečiai į Lietuvą atvyksta ne pirmą kartą, atvykdavo turėdami vizas.

