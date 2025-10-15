Aktorius Liubomiras Laucevičius: „Kai reikia apsispręsti, prisimenu mamos patarimus“

Vis dėlto šis personažas L. Laucevičiui artimas. „Mudu panašiai žvelgiame į darbą, mums svarbu būti sąžiningiems, skaudu matyti neteisingus aplinkinių pasirinkimus“, – pripažįsta.
Patarimai
Išmintingi patarimai, „Laimingose žvaigždėse“ nuskambėję iš jo personažo lūpų, vertingi ne tik pagrindiniam filmo herojui – talentingam, bet vienišam, sūnų prie jūros auginančiam muzikantui Robertui.
Apie tai, kad filme tėvo patarimai sūnui yra svarbūs, kalba ir L. Laucevičius.
„Klausyti, ką sako širdis, verta ir filmuose, ir kasdienybėje. Kiek klaidų išvengtų jauni žmonės, jei klausytų išmintingų žmonių. Nebūtinai tėvų, gal tiesiog labiau patyrusių, daugiau nugyvenusių. Ateina laikas, kai tai suprantame“.
Aktorius teigia, kad dar ir šiandien sudėtingose gyvenimo situacijose jis girdi savo mamos balsą, prisimena iš jos girdėtus patarimus ir pamokymus. Būtent jie padeda apsispręsti.
L. Laucevičiaus personažas toks jautrus dar ir dėl to, kad filmo režisierius J. Krisiūnas prieš pat filmavimus atsisveikino su savo tėčiu. „Tėčio ir sūnaus linija man svarbi, jautri ir itin artima, tikiu, žiūrovai irgi pajus gilius jausmus, kuriuos išgyvena filmo personažai“, – sako režisierius.
Meilės istorija, gimstanti po laimingomis žvaigždėmis
Filme „Laimingos žvaigždės“ scenaristai ir režisierius suveda du žmones – talentingą atsiskyrėlį muzikantą Robertą (Justinas Jankevičius) ir televizijos garsenybę Martą (Ineta Stasiulytė). Nuo pirmojo susitikimo prasideda dviejų žmonių kelionė per meilę, išbandymus ir nesusipratimus.
„Ar meilė pajėgi nugalėti likimą? Ar žvaigždės iš tiesų laimingos, kai susitinka du žmonės?“, – tokius klausimus žiūrovams pateikia filmo kūrėjai. Atsakymo į šį klausimą filme ieško ir L. Laucevičiaus personažas.
Septyniasdešimt penkerių sulaukęs aktorius šypsosi: gal tokių sprendimų, kokius filme padarė jo herojus, jis ir nepadarytų, tačiau polėkio ir gyvenimo džiaugsmo jam netrūksta. Gal todėl ir romantinės komedijos žanras jam artimas.
„Mes visi kine pasiilgstame šilumos, romantikos, svajonių, gražių susitikimų su gražiais žmonėmis“, – sako aktorius, kuriam meilės filme taip pat netrūks.
Jautrus garso takelis
Filmo režisierius J. Krisiūnas pasirūpino, kad personažų jausmus atspindėtų ir garso takelis. Jautrų, šviesų ir romantišką jį filmui sukūrė kompozitorius Titas Petrikis.
J. Krisiūno filmo „Laimingos žvaigždės“ premjera Lietuvos kino teatruose – nuo spalio 30 dienos. Gero jausmo romantinėje komedijoje vaidina J. Jankevičius, I. Stasiulytė, puikus Larisos Kalpokaitės ir Mindaugo Capo duetas, Liubomiras Laucevičius, Aldona Vilutytė, Valentinas Krulikovskis ir kiti.
