„Žalgiris“ – „Maccabi“ tiesiogiai: stebėkite Eurolygos rungtynes

Susitikimo pradžia – 19:45 val., rungtynes tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.
Prieš mačo pradžią – nuo 19:30 val. – tradiciškai pasirodys ir Astos Žukaitės-Nalivaikienės laida „GoŽalgiris“.
Kauniečiai neseniai žygiavo per trejų iš eilės pralaimėtų rungtynių atkarpą, tačiau lapkričio 25-ąją atsitiesė, kai namuose 82:67 susitvarkė su Vitorijos „Baskonia“.
Pastarąją pergalę Eurolygoje „Maccabi“ taip pat pasiekė prieš baskus, tačiau dabar Tel Avivo krepšininkai yra patyrę du pralaimėjimus iš eilės.
„Žalgiris“ su 8 pergalėmis ir 5 pralaimėjimais užima ketvirtą vietą turnyro lentelėje.
Siaubingai sezoną pradėję „Maccabi“ vyrai yra iškovoję tik 3 pergales, kritę jau 10 kartų ir rikiuojasi priešpaskutiniai 19-ti.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.