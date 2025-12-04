 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Žalgiris“ – „Maccabi“ tiesiogiai: stebėkite Eurolygos rungtynes

2025-12-04 10:03 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-04 10:03

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai po daugiau nei savaitės pertraukos stoja į dvikovą Eurolygoje – Tomo Masiulio auklėtiniai ketvirtadienio vakarą namuose priima Tel Avivo „Maccabi“ komandą.

Kauno „Žalgirio" krepšininkai po daugiau nei savaitės pertraukos stoja į dvikovą Eurolygoje – Tomo Masiulio auklėtiniai ketvirtadienio vakarą namuose priima Tel Avivo „Maccabi" komandą.

Susitikimo pradžia – 19:45 val., rungtynes tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.

Prieš mačo pradžią – nuo 19:30 val. – tradiciškai pasirodys ir Astos Žukaitės-Nalivaikienės laida „GoŽalgiris“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kauniečiai neseniai žygiavo per trejų iš eilės pralaimėtų rungtynių atkarpą, tačiau lapkričio 25-ąją atsitiesė, kai namuose 82:67 susitvarkė su Vitorijos „Baskonia“.

Pastarąją pergalę Eurolygoje „Maccabi“ taip pat pasiekė prieš baskus, tačiau dabar Tel Avivo krepšininkai yra patyrę du pralaimėjimus iš eilės.

„Žalgiris“ su 8 pergalėmis ir 5 pralaimėjimais užima ketvirtą vietą turnyro lentelėje.

Siaubingai sezoną pradėję „Maccabi“ vyrai yra iškovoję tik 3 pergales, kritę jau 10 kartų ir rikiuojasi priešpaskutiniai 19-ti.

 

