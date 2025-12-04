Žilvino Žvagulio ir Irenos Starošaitės šeimoje – džiugios žinios: laukia pagausėjimas

Ž. Žvagulis ir I. Starošaitė džiaugiasi, kad netrukus sulauks dar vieno anūko.
Laukia šeimos pagausėjimo
Džiugią žinią pora atskleidė portalui Žmonės.lt.
Tiesa, ir pati V. Žvagulio žmona Gabrielė suapvalėjusio pilvuko nuotraukomis pasidalijo socialiniame tinkle.
Primename, kad Vakaris Žvagulis su Gabriele susituokė šių metų spalio mėnesį.
Paviešino kadrus
Vakario Žvagulio žmona Gabriele socialiniame tinkle pasidalijo fotografijomis, kuriose ji pasipuošusi balta suknele, o mylimasis – šviesios palvos kostiumu.
