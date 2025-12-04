 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Žilvino Žvagulio ir Irenos Starošaitės šeimoje – džiugios žinios: laukia pagausėjimas

2025-12-04 09:14 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 09:14

Dainininkai Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė šiuo metu – kaip niekada laimingi. Jų šeimą netrukus aplankys gandrai – sūnus Vakaris Žvagulis su žmona laukia šeimos pagausėjimo.

Dainininkai Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė šiuo metu – kaip niekada laimingi. Jų šeimą netrukus aplankys gandrai – sūnus Vakaris Žvagulis su žmona laukia šeimos pagausėjimo.

1

Ž. Žvagulis ir I. Starošaitė džiaugiasi, kad netrukus sulauks dar vieno anūko.

Irena Starošaitė
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Irena Starošaitė

Laukia šeimos pagausėjimo

Džiugią žinią pora atskleidė portalui Žmonės.lt.

Tiesa, ir pati V. Žvagulio žmona Gabrielė suapvalėjusio pilvuko nuotraukomis pasidalijo socialiniame tinkle.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Primename, kad Vakaris Žvagulis su Gabriele susituokė šių metų spalio mėnesį.

Paviešino kadrus

Vakario Žvagulio žmona Gabriele socialiniame tinkle pasidalijo fotografijomis, kuriose ji pasipuošusi balta suknele, o mylimasis – šviesios palvos kostiumu.

 

