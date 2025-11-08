Iš Žilvino Žvagulio – žinia

Ž. Žvagulis socialiniame tinkle pasidalijo naujausia žinia apie laukiamą jo koncertą.
Žilvinas Žvagulis mini 60-metį(62 nuotr.)
Žinia gerbėjams
Socialiniame tinkle jis paviešino vaizdo įrašą, kuriame gerbėjus kviečia į lapkričio 21 d. koncertą.
„Pilnas, kupinas jėgų, lapkričio 21 d. atvažiuoju į Jonavą!
Ne vienas – su gyvo garso grupe ir savo viešnia I. Starošaite
Susimatom jau visai greitai“, – rašė jis.
Bilietus galite įsigyti čia:
Primename, kad neseniai rašėme apie Ž. Žvagulio sveikatos būklę.
Plačiau apie vyro sveikatą portalui tv3.lt papasakojo atlikėjo žmona Irena Starošaitė.
Kaip jau paaiškėjo, atlikėjui ramiai gyventi neleidžia stuburo išvarža.
Portalas tv3.lt pabandė susisiekti su pačiu atlikėju, tačiau vyras kalbėti negalėjo, todėl apie susiklosčiusią situaciją papasakojo jo žmona, dainininkė I. Starošaitė.
Pasiteiravus, kokia šiuo metu yra atlikėjo savijauta, I. Starošaitė atsakė, kad Ž. Žvagulio sveikata gerėja ir jis sveiksta.
Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė (Nuotr. BNS, socialinių tinklų)
Taip pat paminėjo, jog išvarža jau yra nuo seno ir ji tik paūmėjo.
Kaip teigė I. Starošaitė, Ž. Žvagulį iš ligoninės planuojama išleisti jau šį ketvirtadienį arba penktadienį.
Koncertų maratonas
Taip pat nuo gruodžio 12 iki 29 d. vyks šventiniai koncertai, kuriuose pasirodys ir I. Starošaitė, ir Ž. Žvagulis.
Portalui tv3.lt pasiteiravus, ar pavyks pasveikti ir sudalyvauti koncertuose, I. Starošaitė atsakė: „Tam ir gydosi dabar, kad suspėtų pasveikti ir būtų pilnas jėgų“.
Šaltinis:
tv3.lt
