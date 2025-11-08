 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš Žilvino Žvagulio – žinia

2025-11-08 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-08 11:25

Liepos mėnesį 60-ąjį jubiliejų paminėjęs dainininkas Žilvinas Žvagulis pirmadienį socialiniuose tinkluose pasidalijo kadru iš ligoninės. Nepaisant to, vyras kiek vėliau su savo gerbėjais pasidalijo džiugia žinia.

Irena Starošaitė, Žilvinas Žvagulis (nuotr. BNS, Žanetos Paunksnės)
62

Liepos mėnesį 60-ąjį jubiliejų paminėjęs dainininkas Žilvinas Žvagulis pirmadienį socialiniuose tinkluose pasidalijo kadru iš ligoninės. Nepaisant to, vyras kiek vėliau su savo gerbėjais pasidalijo džiugia žinia.

0

Ž. Žvagulis socialiniame tinkle pasidalijo naujausia žinia apie laukiamą jo koncertą.

Žinia gerbėjams

Socialiniame tinkle jis paviešino vaizdo įrašą, kuriame gerbėjus kviečia į lapkričio 21 d. koncertą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pilnas, kupinas jėgų, lapkričio 21 d. atvažiuoju į Jonavą!

Ne vienas – su gyvo garso grupe ir savo viešnia I. Starošaite

Susimatom jau visai greitai“, – rašė jis.

Bilietus galite įsigyti čia:

Primename, kad neseniai rašėme apie Ž. Žvagulio sveikatos būklę.

Plačiau apie vyro sveikatą portalui tv3.lt papasakojo atlikėjo žmona Irena Starošaitė.

Kaip jau paaiškėjo, atlikėjui ramiai gyventi neleidžia stuburo išvarža.

Portalas tv3.lt pabandė susisiekti su pačiu atlikėju, tačiau vyras kalbėti negalėjo, todėl apie susiklosčiusią situaciją papasakojo jo žmona, dainininkė I. Starošaitė.

Pasiteiravus, kokia šiuo metu yra atlikėjo savijauta, I. Starošaitė atsakė, kad Ž. Žvagulio sveikata gerėja ir jis sveiksta.

Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė (Nuotr. BNS, socialinių tinklų)

Taip pat paminėjo, jog išvarža jau yra nuo seno ir ji tik paūmėjo.

Kaip teigė I. Starošaitė, Ž. Žvagulį iš ligoninės planuojama išleisti jau šį ketvirtadienį arba penktadienį.

Koncertų maratonas

Taip pat nuo gruodžio 12 iki 29 d. vyks šventiniai koncertai, kuriuose pasirodys ir I. Starošaitė, ir Ž. Žvagulis.

Portalui tv3.lt pasiteiravus, ar pavyks pasveikti ir sudalyvauti koncertuose, I. Starošaitė atsakė: „Tam ir gydosi dabar, kad suspėtų pasveikti ir būtų pilnas jėgų“.

