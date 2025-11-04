Žilvinui Žvaguliui atsidūrus ligoninėje įspėja pastebėti šiuos ženklus laiku: taip gali nutikti bet kam

Daugybė žmonių susiduria su stuburo problemomis, tačiau ne visada žinome, kaip atpažinti, kad pasireiškiantys simptomai gali slėpti stuburo išvaržą.
Apie stuburo išvaržos atsiradimo priežastis ir būdus, kaip jos išvengti, anksčiau Santaros klinikų transliacijoje pasakojo VUL Santaros klinikų Neurochirurgijos centro gydytojas neurochirurgas Jevgenijus Skuryginas.
Kaip atsiranda stuburo išvarža?
Kalbėdamas apie ligos vystymosi mechanizmą, gydytojas anksčiau priminė, kad stuburo tarpslankstelinis diskas yra elastinė struktūra, esanti tarp slankstelių kūnų, kuri jungia gretimus slankstelius suteikdama dinaminę jungtį.
„Tai leidžia jai būti paslankiai, užtikrina labai svarbią amortizuojančią funkciją, kad visos tenkančios fizinės apkrovos stuburui būtų tinkamai paskirstytos. Bet nieko nėra amžino – viskas keičiasi ir dėvisi, vykstant tam tikriems struktūriniams pakitimams diske, jis gali plyšti ir susiformuoti disko išvarža.
Tai įvyksta tada, kai disko dalis (išorinis žiedas ar minkštoji vidinė dalis) išsiveržia iš savo normalių anatominių ribų. Tai gali sukelti nervų ar kažkokių kitų gretimų struktūrų kompresiją“, – aiškino neurochirurgas.
Pasak jo, pagrindinis veiksnys, sąlygojantis stuburo disko degeneraciją, yra amžius, tačiau ne vienintelis.
„Stuburo diskas veikiamas tiek amžiaus, tiek tenkančio fizinio krūvio, traumų, aktualūs yra ir genetiniai dalykai, gyvenimo būdas“, – vardijo gydytojas.
Kaip jis nurodė, dažniausiai pažeidžiama juosmeninė stuburo dalis, du apatiniai segmentai, nes jiems tenka didžiausias fizinis krūvis. Be to, disko išvarža gali būti ir kaklinėje, krūtininėje stuburo dalyje.
Stuburo išvaržą išduodantys ženklai
Kaip anksčiau pasakojo gydytojas, skausmas apatinėje nugaros dalyje yra dažniausias stuburo disko išvaržos simptomas.
„Be abejo, tai ne visada yra susiję su stuburo disko išvaržos susiformavimu. Bet nugaros skausmas esant išvaržai pasireiškia 90 proc. pacientų.
Tačiau tai nėra vienintelis simptomas – išvaržai būdingi radikulopatiniai simptomai, tai yra nervinių šaknelių dirginimo, spaudimo simptomai, skausmo plitimas iš nugaros į vieną ar kitą koją, kartais – į abi. Tai gali būti jutimo sutrikimai pagal to nervo įnervuojamą sritį, jie gali plisti per visą koją iki pat pėdos pirštų.
Galbūt rimtesnis neurologinis simptomas yra kojų raumenų jėgos sutrikimai, taip gali nusilpti tam tikra raumenų grupė, dėl to sutrinka judesiai, apsunkinamas vaikščiojimas.
Sunkesniais atvejais disko išvarža sukelia nervinių šaknelių dekompresijas, dėl kurių gali būti ir dubens organų funkcijos pažeidimai, kai sutrinka šlapinimasis, tuštinimasis“, – vardijo J. Skuryginas.
Be to, pasirodo, daug žmonių turi disko išvaržas apie tai nieko neįtardami, mat sutrikimas gali būti absoliučiai besimptomis:
„Diskai su amžiumi degeneruoja, bet nebūtinai turi sukelti tipinius radikulopatinius simptomus. Pati stuburo išvarža gali būti skirtinga – didelė, maža, kieta, minkšta, gali būti pasislėpusio po raiščiais, pratrūkusi pro raištį. Tačiau simptomai yra tas rodiklis, kad vyksta kažkas negero.“
Kas padeda išvengti stuburo išvaržų?
Pasak pašnekovo, stuburo išvaržos riziką didina tiek sunkus fizinis darbas, tiek nemažai prisideda ir sėdimas darbas, kas šiais laikais tik populiarėja.
Todėl dirbant fizinį darbą gydytojas patarė suformuoti taisyklingų judesių ir laikysenos įpročius – kaip kelti daiktus, kaip lenktis, turi būti papildomos atramos, patogi ergonomika.
Dirbantiems sėdimą darbą taip pat labai svarbu užtikrinti darbo vietos ergonomiką ir stuburą tausojančias sąlygas.
„Turi būti tinkama kėdė, stalas, monitoriaus aukštis, reikia nesėdėti ilgiau 30–60 minučių, nuolat keisti kūno padėtį, atsistoti, atlikti kažkokius pratimus ir toliau tęsti darbą.
Be abejo, svarbus sveikas gyvenimo būdas, rūkymo, alkoholi vengimas – visa tai bendrai prisideda prie organizmo senėjimo procesų, kas daro įtaką ir stuburo sveikatai“, – akcentavo J. Skuryginas.
Jis pridūrė, kad nuo vaikystės laibai svarbu užtikrinti taisyklingos laikysenos formavimą, nes tai turi labai didelę įtaką stuburo degenerciniams procesams ateityje. Be to, retais atvejais stuburo išvarža gali išsivystyti ir vaikams.
Visą Santaros klinikų laidą apie stuburo išvaržas galite žiūrėti čia:
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!