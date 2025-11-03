 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Dainininkas Žilvinas Žvagulis – ligoninėje

2025-11-03 17:33
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-03 17:33

Liepos mėnesį 60-ąjį jubiliejų paminėjęs dainininkas Žilvinas Žvagulis – ligoninėje.

Liepos mėnesį 60-ąjį jubiliejų paminėjęs dainininkas Žilvinas Žvagulis – ligoninėje.

8

Pirmadienį Ž. Žvagulis paviešino kadrą iš ligoninės.

Feisbuke vyras pasidalijo kadru, kuriame matosi ligoninės palata ir jo pietūs.

„Nuo šiol pietūs ypatingoj aplinkoj“, – brūkštelėjo jis.

Naujienų portalas tv3.lt bandė susisiekti su dainininku Ž. Žvaguliu dėl esamos situacijos, tačiau nesėkmingai.

Komentaru apie vyro situaciją pasidalijo Irena Starošaitė su žmonės.lt portalu.

„Jam stuburo išvarža neduoda gyventi“, – sakė ji.

Pranas
Pranas
2025-11-03 17:54
Džiovanis aplankys
