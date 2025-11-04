 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
14
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Skandalas Akmenėje: ligoninės vadovui – buvusios darbuotojos kaltinimai priekabiavimu

2025-11-04 07:50 / šaltinis: BNS
2025-11-04 07:50

Buvusi Naujosios akmenės ligoninės – sveikatos centro darbuotoja kreipėsi į žiniasklaidą ir apkaltino įstaigos vadovą Vaidą Smalinską žodiniu priekabiavimu, antradienį pranešė naujienų portalas „Delfi“.

Kadaise bedarbių sostine tituluota Naujoji Akmenė keičiasi: „Pažiūrėkite, kaip gražiai gyvename“ (nuotr. stop kadras)

Buvusi Naujosios akmenės ligoninės – sveikatos centro darbuotoja kreipėsi į žiniasklaidą ir apkaltino įstaigos vadovą Vaidą Smalinską žodiniu priekabiavimu, antradienį pranešė naujienų portalas „Delfi“.

REKLAMA
14

Anot su anonimiškumo sąlyga kalbėjusios moters, vadovas nuolat ją pasikviesdavo į kabinetą, dažnai priekaištavo dėl per mažo kiekio atliekamų paslaugų ir nuolat kvietė į svečius išgerti šampano.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pasiūlymų rimtesnių – lova, ar dar kažkas, nebuvo. Bet buvo tokie, kad galėtum ateiti pas mane šampano atsigerti – ne kartą buvo sulaukta tokių pasiūlymų. Aš bijodavau pas vadovą eiti į kabinetą, nes žinodavau ko tikėtis. Aišku, tokio priekabiavimo, kad fizinio kontakto, nebuvo, buvo tik žodinis“, – sakė moteris.

REKLAMA
REKLAMA

Ji teigė iš darbo išėjusi neapsikentusi dėl vadovo elgesio.

Pats V. Smalinskas raštu nurodė, kad kaltinimai neatitinka tikrovės, o kaip organizacijos vadovas visada siekęs kurti skaidrią, pagarbią ir saugią darbo aplinką visiems darbuotojams.

REKLAMA

Akmenės rajono savivaldybė tvirtino skundų dėl ligoninės vadovo negavusi, o meras Vitalijus Mitrofanovas sakė, kad kaltinimais patikėtų, jeigu būtų įrodymų.

„(...) Mano praktika, kad kai ateina nauji vadovai, visada atsiranda tam tikro nepasitenkinimo. Ir aš suprantu, kad dažniausiai atsiranda dėl to, kad yra tam tikras ratas žmonių, kurie prie buvusių vadovų buvo tam tikroje komforto zonoje, gal jiems buvo nuolaidžiaujama, jie buvo labiau lepinami“, – portalui teigė V. Mitrofanovas.

V. Smalinskas anksčiau vadovavo Radviliškio ligoninei, paskutiniuose savivaldos rinkimuose dalyvavo su konservatorių partija.

Sveikata.lt
REKLAMA
Vilnietis
Vilnietis
2025-11-04 07:55
Šitame straipsnyje mane labiausiai nustebino tai kad Akmenėje yra ligoninė.
Atsakyti
Nesupratau?
Nesupratau?
2025-11-04 08:08
Tai dėl kvietimo išgert šampės išėjo iš darbo? Ar vistik blogai dirbo ta buvusi darbuotoja?
Atsakyti
Nepanašu į tiesą
Nepanašu į tiesą
2025-11-04 08:41
Užpirko žurnalistutes nebrangiai kad nuo lovio kažko nenuvytų
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (14)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų