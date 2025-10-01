Gimtadienį švenčiančios Irenos Starošaitės gyvenime – naujas vingis: siunčia žinią visiems

Žinoma moteris spalio 1-ąją dieną švenčia savo gimtadienį, tačiau atvirauja, jog didelių planų šiai dienai neturi.
„Didelių planų neturiu, tiesą sakant, nes šis gimtadienis nėra jubiliejus, tai aš nesu linkusi sureikšminti gimtadienių“, – atvirauja Irena.
Irenos gimtadienis yra simbolinė diena, nes spalio 1-ąją dieną moteris gimtadienį švenčia ne viena. Tą pačią dieną yra gimęs ir Žilvino bei Irenos sūnus Vakaris, tad mama su sūnumi turi kuo pasidžiaugti:
„Taip jau nutiko gyvenime. O dar ir jubiliejai abiejų būna, tai išvis labai smagu. Jubiliejus kokius, tai taip, tikrai pasistengiam pasiruošti šventei, o gimtadieniai būna kiek paprastesni, bet dažniausia stengiamės paminėti drauge“.
Dainininkė atskleidė, kokie gimimo dienos planai šeimos laukia šiemet.
„Turėsime jaukią vakarienę, tai taip šeimyniškai pasisėdėsime. Vakaris dovana yra man, o kaip jam – nežinau. Per gimtadienį dovanomis abu pasikeičiame, kaip per Kalėdas“, – juokiasi Irena.
Irena atskleidė palinkėjimą, ko sau palinkėtų artėjantiems metams:
„Labai norėčiau susidraugauti su socialiniais tinklais, tačiau kol kas jais nesu sužavėta“.
Praėję ir dar laukiantys darbai
Niekam ne paslaptis, jog pramogų pasaulio atstovai daug laiko skiria darbui, o ypač – dainininkai, dainuodami koncertuose arba vykdami į privačias žmonių šventes, todėl ilgas laikas ant scenos – neatsiejamas gyvenimo būdas.
Irena jau nebe pirmąją dešimtį metų skaičiuoja ant scenos. Moteris atvirauja, šie metai buvo visai kitokie nei visi praėję, nes laukė ir neplanuotų dalykų, kurie sugriovė planus:
„Po gimtadienio gal nieko ypatingo nenutiko, bet po naujų metų susilaužiau koją, tai ilgai truko, kol sugijo“.
Moteris atvirauja, jog nepaisant nelaimingo nutikimo su koja, pavyko grįžti į darbus ir atsigriebti:
Vasara buvo tikrai darbinga, tai dabar jau sezonas į pabaigą, netrukus prasidės Žilvino turas po Lietuvą, kur aš jam talkinsiu. Vasara buvo nebloga“.
Ireną ant scenos dažnai galima pamatyti ne vieną, o su vyru Žilvinu Žvaguliu. Su Žilvinu kartu ant scenos dažnai pasirodo kartu, nes turi duetų programą:
„Kai dainuoji su vyru, tai pasiilgsti tų dainų, kurios yra solinės, o kai dainuoji viena, pasiilgsti tų dainų kartu su Žilvinu. Tai būna, pagalvoji, kad arba gaila, jog nėra progos padainuoti solinės dainos, arba kai dainuoji viena, tuomet susimąstai, kad nepadainavai fainų dueto dainų.
Kai dainuoji vienas, visuomet reikia daugiau jėgų. Kai esi dviese, tai būna pagalba vienas kitam“.
Gyvenime – naujas vingis: siunčia žinią visiems
Moteris atskleidė, jog jau visai greitai ją galima bus išvysti spektaklyje „Velnio nuotaka“, kuriame Irena darys ne tik tai, ką moka geriausiai, bet ir vaidins.
„Turėsime 15 spektaklių per visą Lietuvą, bus įvairiuose miestuose. Bus Kaune, Birštone, Klaipėdoje, Šiauliuose, Vilniuje, Alytuje, Mažeikiuose, Marijampolėje ir kituose“, – sako moteris.
„Irena šiuo metu turi ir mokinių, su kuriais dalinasi vokalo paslaptimis ir scenos meistriškumu, kadangi dirbau mokykloje, o man išėjus, mokiniai prašosi, jog priimčiau asmeniškai. Vasarą teko savaitę praleisti ir talentų stovykloje“, – atskleidžia moteris.
Nenustygstanti energija, gera nuotaika ir emocija bei šokiai ant scenos – visa tai apibūdina Ireną.
Moteris paklausta apie niekur nedingstančią energiją ant scenos atskleidė, kad visa tai yra ir papildų dėka.
Moteris išsako atsakymą, jog jau 18 metų dirba su „NeoLife“. Tai – iš ties nežinomas faktas apie Ireną:
„Man tai yra ne paslaptis“.
„Esu kompanijos konsultantė, dirbu su produktais“, – atvirauja moteris.
Visai neseniai žinoma moteris turėjo galimybę apsilankyti Valencijoje, tai buvo kelionė į konferenciją.
„Pati konferecija, dėl kurios vykau, vyko dvi dienas, bet ten vykome su visa bendruomene, tai pavyko Valencijoje ir šiaip pabūti, paturistauti, pailsėti, tai praleidome labai gerai laiką“, – pasakoja Irena.
Irena sudalyvavo pasaulio čempionate
Laisvą savo laiką žmonės linkę skirstyti įvairiai. Irena savo laisvą laiką skiria sportui ir laisvą laiką leidžia padelio sporto šakoje.
„Stengiuosi būtinai pažaisti padelį, kai lieka laiko, ypač, kai esu kviečiama“, – sako moteris.
Dainininkė atsivėrė, jog šioje sporto šakoje sportuoja nuo pat pradžių, kuomet šis sportas apskritai atsirado Lietuvoje:
„Tuo laiku, kai tik atsirado, nebuvo jokių vidinių aikštelių, kortai buvo tik Bernadinuose ir Dubingiuose bei vienas Nidoje“, – apie padelio pradžią Lietuvoje pasakoja moteris.
Irena išsidavė, jog teko sudalyvauti padelio pasaulio čempionate:
„Čempionatas buvo ne profesionalų, o senjorų. Palyginus su kitais, mūsų padelis dar skaitosi jaunas, kiti jau daug metų žaidę poroje, ne taip, kaip mes. Būna įvairių porų, kurios žaidžia“.
