TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kultūros ministrė: Anna Kuznecovienė iš pareigų pasitraukė savo noru, siekia dirbti su Seimo vadovu

2025-11-17 18:40 / šaltinis: BNS
2025-11-17 18:40

Kultūros viceministrė Anna Kuznecovienė iš pareigų pasitraukė savo noru, toliau planuoja dirbti Seimo pirmininko komandoje, sako kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė.

V. Aleknavičienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Kultūros viceministrė Anna Kuznecovienė iš pareigų pasitraukė savo noru, toliau planuoja dirbti Seimo pirmininko komandoje, sako kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė.

0

„Tiesiog dėl asmeninių priežasčių ji priėmė sprendimą, kad labiau norėtų kuruoti regioninę politiką ir ji labiau save mato įstatyminėje bazėje. Taigi, ji galimai tęs savo darbą būtent Seimo pirmininko kabinete“, – pirmadienį žurnalistams Kaune sakė ministrė.

Apie tai, kad iš kultūros viceministrės pareigų pasitraukė prieš dvi savaites darbus pradėjusi A. Kuznecovienė pirmasis pranešė LRT naujienų portalas.

BNS rašė, kad tris viceministrus paskyrė dar ministerijai laikinai vadovavusi švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, tačiau vos po kelių dienų vienas iš jų – nepartinis Aleksandras Brokas – pareigas paliko.

Į ministerijos vadovės postą paskyrus V. Aleknavičienę, ji teigė, kad dar prieš ją paskirti komandos nariai darbus tęs.

Pasak ministrės, šiuo metu vyksta diskusijos su potencialiais kandidatais į viceministrų kėdes, taip pat vykdomos jų dokumentų patikros, tačiau kas šie žmonės kol kas nėra atskleidžiama.

„Kadangi yra keli kandidatai, tai tarp jų yra ir žinomų, ir nežinomų, tai nenorėčiau šiandien dar skelbti“, – teigė V. Aleknavičienė.

Kaip skelbė BNS, ministrė anksčiau yra teigusi, kad atsilaisvinusią A. Broko vietą turėtų užimti kompozitorius Matas Drukteinis.

V. Aleknavičienė taip pat yra tikinusi, kad komandą turėtų papildyti ir ketvirtasis viceministras. Šis būtų atsakingas už dezinformacijos prevenciją ir medijas.

Šiuo metu V. Aleknavičienės komandoje liko tik viena viceministrė – Renata Kurmin.

BNS skelbė, kad valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento Gitano Nausėdos sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.

Nors socdemai galiausiai susigrąžino Kultūros ministerijos kontrolę, kultūrininkai žada toliau protestuoti, nes neturi aiškių garantijų dėl likusios politinės komandos sudėties.

