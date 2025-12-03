Prieš rungtynes su „Maccabi“ – viltinga Masiulio žinutė dėl po traumų sugrįžtančių žaidėjų

Žalgiriečiai rinktinėse nežaidė, bet Tomas Masiulis, prieš atvykstant Tel Avivo „Maccabi“, neslėpė nerimo dėl to, kaip atrodys neįprastai daug poilsio turėjusi komanda.
Specialistas apžvelgė ir kertinių Izraelio klubo žaidėjų situaciją bei traumas besigydžiusių žaidėjų padėtį.
„Atvažiuoja varžovas, kuris mėgsta žaisti daugiau puolime, bent pagal skaičius kol kas, taip pat greitą puolimą žaisti ir treneris, žinom, kad vienas tų, kuris daugiausiai žaidžia „pikenrolą“. Bus svarbiausia sustabdyti jų greitą puolimą ir žaidimą „du prieš du“, nes turi tikrai gerus gynėjus ir gerą sistemą“, – teigė strategas.
– Kokia yra žaidėjų sveikata, labiausiai kalbant apie Arną Butkevičių ir Nigelą Williamsą-Gossą?
– Arnas ir Nigelas bando sportuoti, bus rungtynių dienos sprendimas, Dovio tikrai neturėsim.
– Kiek laiko dar galima tikėtis D.Giedraičio neturėti?
– Čia savaitė iš savaitės, kol kas dar tiksliai nežinau, bet kitą savaitę bus daugiau aiškumo.
– „Maccabi“ yra daugiausiai taškų praleidžianti komanda. Kur yra tos jų silpnybės?
– Pagal skaičius matosi, kad daugiausiai taškų jie praleidžia greitame puolime ir norime tai išnaudoti. Turime idėjų ir minčių, kaip juos atakuoti. Smarkiai nenoriu išsiplėsti, bet ruošiamės.
– Kaip išlaikyti balansą bėgant į greitą puolimą, bet neįsiveliant į greitą žaidimą?
– Mes visada norime ieškoti greitų taškų, nepavykus – žaisti pozicinį krepšinį, kuriame nesame labai blogi. Kontroliuoti tempą yra labai svarbu, neįsivelti į tą jų „bėk ir mesk“ krepšinį. Čia jau yra žaidėjų ir trenerių darbas, kad komanda taip žaistų.
– Pagrindinis komandos varikliukas yra vos po šešis taškus renkantis Tamiras Blattas?
– Kaip ir minėjau, treneris nori daug „du prieš du“ situacijų žaisti, o jis gerai žino didelius žmones ir gerai sistemoje jaučia. Jis gali pataikyti ir iš toli, bus iššūkis, kaip jį stabdyti ir neatiduoti tos kūrybos.
– Kokį įspūdį Lonnie Walkeris kol kas palieka?
– Žaidėjas, kuris gali nulemti rungtynes, kokiu buvo ir čia praeitais metais, matome tai ir dabar. Bus labai didelis dėmesys jam, jei jo diena – jį tikrai sunku sustabdyti. Vienas talentingiausių žaidėjų Eurolygoje.
– Kokie yra kartu su juo žaidusių žalgiriečių atsiliepimai?
– Kiek girdėjau – geri. Smarkiai nesidomėjau, bet truputį pasišnekėjome ir visi atsiliepimai buvo kuo geriausi.
– Kaip traumų neturintiems žaidėjams pavyko išnaudoti „langą“?
– Čia toks šiek tiek mums irgi buvo iššūkis, kaip atrodysime. Vakar turėjome gerą treniruotę, matosi, kad pasiilgę žaidėjai. Nemažai laisvo laiko, sezono metu tiek jo neturėjome. Patiems įdomu, kaip atrodysime per rungtynes. Natūralu, kad kažkoks tarpas gali pridėti teigiamų dalykų, bet ir išmušti iš vėžių.
– Stipraus tradicinio vidurio puolėjo „Maccabi“ šį sezoną neturi. Ar tai suteikia pranašumą žaisti per Mosesą Wrightą?
– Nesutikčiau, kad neturi stipraus vidurio puolėjo. Romanas Sorkinas gali sustovėti gynyboje, T.J.Leafas yra. Turi tų žaidėjų. Jie yra kitokio stiliaus, labiau kuriantys žaidėjai, kas nėra įprasta dideliems žaidėjams. Kiekvienoje pozicijoje matome, kur norime ir galime atakuoti bei bandysime tai daryti.
– Kodėl taip skiriasi dviejų Eurolygos klubų iš Izraelio pajėgumas – Tel Avivo „Hapoel“ yra lentelės viršuje, o „Maccabi“ rikiuojasi apačioje?
– Ne man vertinti varžovų komandos, turiu rūpintis saviške, bet „Maccabi“ nežaidžia taip blogai, kaip lentelėje atrodo. Pralaimėjo kelias rungtynes, turėjo traumų, varžovai gerai pataikė metimus. Tikrai sunkios rungtynės laukia.
– „Maccabi“ laimėjo tik vieną iš šešių pastarųjų mačų, kalbama, kad šios rungtynės gali nulemti Odedo Kattasho likimą. Kaip tokioje situacijoje reikia sutelkti komandą?
– Klausykite, aš nenoriu šnekėti apie varžovų komandas, nes turiu daug reikalų savo komandoje. Kiekvienas treneris sprendžia savo reikalus, mano darbas yra mano komandoje.
– Žaidėjai turėjo bent po keturias laisvas dienas, ką jums pavyko nuveikti?
– Buvo išvykta ir šiek tiek atsipalaiduoti, bet dabar pasiilgau krepšinio ir kimbame į darbus. Su geromis nuotaikomis laukiame rytojaus rungtynių.
– Ne paslaptis, kur buvote išvykęs?
– Manau, kad ne šiai konferencijai klausimas.
