TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Browno pasirodymas leido „Celtics“ iškovoti pergalę prieš „Knicks“

2025-12-03 09:58 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-03 09:58

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) slogiai startavę Bostono „Celtics" (12/9) nuskynė dar vieną pergalę.

J.Brownas žaidžia solidų sezoną (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) slogiai startavę Bostono „Celtics“ (12/9) nuskynė dar vieną pergalę.

„Keltai“ namie 123:117 (21:32, 37:20, 36:24, 29:41) nugalėjo Niujorko „Knicks“ (13/7).

„Celtics“ iškart atsiliko 4:17, bet antrojo kėlinio viduryje perėmė iniciatyvą, kurią vėliau pavertė 18 taškų persvara (94:76).

Tuomet laikas atsitiesti atėjo „Knicks“, kurie ketvirtajame kėlinyje prisitraukė iki 115:119. Šansu dar labiau pakurstyti intrigą nepasinaudojęs Mikalas Bridgesas prašovė iš toli, o pergalę įtvirtino Derricko White’o ir Jayleno Browno dvitaškiai.

Pastarasis sužaidė rezultatyviausią sezono mačą – 40 minučių, 42 taškai (14/18 dvitaškių, 2/6 tritaškių, 8/9 baudų metimų), 4 atkovoti, perimtas ir 4 prarasti kamuoliai., 4 rezultatyvūs perdavimai bei 3 pražangos.

Amerikietis priėmė papildomą krūvį dėl Achilo traumos sezoną praleidžiant Jaysonui Tatumui ir savo rezultatyvumo vidurkį pakėlė nuo 22,2 iki 28,4 taško.

„Celtics“ sezoną pradėjo trimis pralaimėjimais, bet įsįbėgėję pakilo jau iki aštuntosios vietos.

Svečiams M.Bridgesas per 34 minutes surinko 35 taškus (4/5 dvitaškių, 8/12 tritaškių, 3/3 baudų metimų), 6 atkovotus ir 2 perimtus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus bei 3 pražangas.

„Knicks“ artimiausiame mače namie priims Šarlotės „Hornets“, „Celtics“ lankysis Vašingtone.

„Knicks“: Mikalas Bridgesas 35 (8/12 tritaškių, 6 atk. kam.), Karlas-Anthony Townsas 29 (7 atk. kam., 4 klaidos), Joshas Hartas 19 (4/7 tritaškių, 7 atk. kam., 4 rez. perd.), Jalenas Brunsonas 15 (1/8 tritaškių, 11 rez. perd.), Milesas McBride’as 9 (3/5 tritaškių, 6 rez. perd.).

„Celtics“: Jaylenas Brownas 42 (4 atk. kam., 4 rez. perd.), Derrickas White’as 22 (4/12 tritaškių, 5 rez. perd., 4 klaidos), Anfernee Simonsas 12, Joshas Minottas 11 (3/5 tritaškių, 6 atk. kam.), Paytonas Pritchardas 10 (1/7 tritaškių).

