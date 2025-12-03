 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Buvęs UFC kovotojas sukniubo bokso kovoje

2025-12-03 09:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-03 09:33

Buvęs NFL žaidėjas ir UFC kovotojas 37-erių metų amerikietis Gregas Hardy susmuko savo kampe po astmos priepuolio per paskutinę savo bokso kovą, kuri pasižymėjo šiurpą keliančiomis scenomis.

Gregas Hardy | „Stop“ kadras

0

10 kovų UFC turėjęs G. Hardy profesionaliame bokse debiutavo 2022 m., o kai kurie jo pasirodymai buvo pozityvūs, įskaitant pergalę prieš Hasimą Rahmaną, tačiau kiti baigėsi katastrofa, įskaitant pasirodymą Rusijoje prieš Aleksejų Papiną praėjusiais metais, kai jis prarado sąmonę po brutalaus nokauto.

Naujausia jo kova prieš MMA kovotoją Jevgenijų Gončarovą baigėsi ne visai taip, kaip jis planavo, ir galimai lems jo pasitraukimą iš sporto.

G. Hardy vėl žengė į ringą Rusijoje, o šį kartą viskas baigėsi dar tragiškiau: trečiajame raunde G. Hardy praleido keletą galingų smūgių ir po intensyvios kovos atrodė visiškai išsekęs bei bandė nusigauti atgal į savo kampą.

Visgi kampe jis susmuko ant savo kėdutės ir buvo matomas gaudantis orą, tuo pat metu prašydamas inhaliatoriaus, kad palengvintų simptomus. Galiausiai gydytojams pavyko stabilizuoti G. Hardy būklę.

G. Hardy kovojo su astma dar nuo tų laikų, kai žaidė NFL, o tai buvo svarbus aspektas, kodėl jis negalėjo pademonstruoti visų savo sugebėjimų įvairiose sporto šakose.

Savo karjerą UFC G. Hardy baigė trimis palaimėjimais Marcinui Tyburia, Tai Tuivasa ir Sergejui Spivacui.

