Planuojama įspūdinga moterų bokso kova tarp Katie Taylor ir Ronda Rousey

Dukart neginčijama Airijos bokso čempionė K. Taylor, kuri liepą iškovojo pergalę prieš Puerto Riko atstovę Amandą Serrano yra 39-erių ir artėja prie savo legendinės karjeros pabaigos, kurioje yra ir olimpinis aukso medalis.
Buvusi UFC lengviausio svorio kategorijos čempionė 38-erių R. Rousey pasirodydavo WWE ringe po to, kai trejus metus (2012–2015 m.) karaliavo UFC, kol sensacingai pralaimėjo Holly Holm.
R. Rousey baigė karjerą po to, kai 2016 m. pabaigoje ją sustabdė kita UFC žvaigždė Amanda Nunes, tačiau pastaraisiais mėnesiais ji buvo pastebėta besitreniruojanti, o tai pakurstė spekuliacijas apie sugrįžimo kovą.
Nors daugelį savo UFC kovų ji laimėjo skausmingais veiksmais (rankos laužimu), R. Rousey daug mokėsi bokso pas tuometinį trenerį Edmondą Tarverdyaną.
Kalbos apie K. Taylor ir R. Rousey dvikovą patraukė „Netflix“ susidomėjimą ir būtų planuojama vasarą.
Pati R. Rousey šia tema išliko paslaptinga.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.