  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Planuojama įspūdinga moterų bokso kova tarp Katie Taylor ir Ronda Rousey

2025-12-01 21:46 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-01 21:46

„BoxingScene“ praneša, kad Katie Taylor (25-1, 6 nokautai) ir Ronda Rousey dalyvauja aktyviose derybose dėl įspūdingos kovos surengimo Las Vegase, kurioje susitiktų labiausiai intriguojančios šio amžiaus moterų kovinio sporto atstovės.

Katie Taylor ir Ronda Rousey | Organizatorių nuotr.

„BoxingScene" praneša, kad Katie Taylor (25-1, 6 nokautai) ir Ronda Rousey dalyvauja aktyviose derybose dėl įspūdingos kovos surengimo Las Vegase, kurioje susitiktų labiausiai intriguojančios šio amžiaus moterų kovinio sporto atstovės.

0

Dukart neginčijama Airijos bokso čempionė K. Taylor, kuri liepą iškovojo pergalę prieš Puerto Riko atstovę Amandą Serrano yra 39-erių ir artėja prie savo legendinės karjeros pabaigos, kurioje yra ir olimpinis aukso medalis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Buvusi UFC lengviausio svorio kategorijos čempionė 38-erių R. Rousey pasirodydavo WWE ringe po to, kai trejus metus (2012–2015 m.) karaliavo UFC, kol sensacingai pralaimėjo Holly Holm.

R. Rousey baigė karjerą po to, kai 2016 m. pabaigoje ją sustabdė kita UFC žvaigždė Amanda Nunes, tačiau pastaraisiais mėnesiais ji buvo pastebėta besitreniruojanti, o tai pakurstė spekuliacijas apie sugrįžimo kovą.

Nors daugelį savo UFC kovų ji laimėjo skausmingais veiksmais (rankos laužimu), R. Rousey daug mokėsi bokso pas tuometinį trenerį Edmondą Tarverdyaną.

Kalbos apie K. Taylor ir R. Rousey dvikovą patraukė „Netflix“ susidomėjimą ir būtų planuojama vasarą.

Pati R. Rousey šia tema išliko paslaptinga.

