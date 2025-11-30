„UTMA 15“ turnyre po diskvalifikacijos ukrainiečio komanda pateikė protestą dėl teisėjų sprendimo

Ukrainietis kovos pradžioje dominavo prieš argentinietį Jonathaną Exequielį Vergatą (10-3). B. Myronetsas jau pirmojo raundo pabaigoje pasiuntė varžovą į pirmą nokdauną. Antrojo raundo pabaigoje istorija pasikartojo – B. Myronetsas atliko smūgį, po kurio varžovas krito ant žemės, tačiau tas smūgis buvo į J. Vergato pakaušį. Argentinietis iš karto teigė, kad tai nebuvo geras smūgis, o teisėjas paskelbė ukrainiečio diskvalifikaciją ir skyrė J. Vergatai pergalę. Po tokio teisėjų sprendimo B. Myronetsas iš karto paliko ringą.
„Bogdanas Myronetsas kovojo Lietuvoje prieš argentinietį boksininką Jonathaną Exequielį Vergarą. Pirmajame raunde B. Myronetsas atliko švarų nokdauną. Antrajame raunde varžovas pasilenkė ir pasuko galvą, dėl ko įvyko atsitiktinis smūgis į pakaušio sritį – pagal bokso taisykles tai nėra neteisėtas smūgis.
Ringui vadovavęs teisėjas iš pradžių įskaitė nokdauną ir sustabdė kovą – pergalė nokautu/techniniu nokautu buvo skirta B. Myronetsui. Tačiau kilus sumaiščiai už ringo ribų, rezultatas buvo pakeistas į diskvalifikaciją, nors atsitiktinis kontaktas įvyko dėl paties varžovo judesio. Nebuvo skirta jokio įspėjimo ar taškų atėmimo.
Mes pateikėme oficialų protestą Lietuvos profesionalaus bokso federacijai. Prašome sugrąžinti nokautu/techniniu nokautu pergalę arba pripažinti kovą be nugalėtojo. Pasisakome už teisingumą, dėkojame visiems už palaikymą ir informuosime jus, kai tik gausime sprendimą“, – socialiniuose tinkluose ukrainiečio treneris Igoris Mesmeras, kurio žinutėmis pasidalino ir pats boksininkas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.