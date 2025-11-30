 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Neymaras: „Nežlugdau savo karjeros – neteisingi kaltinimai žeidžia mane kaip žmogų“

2025-11-30 11:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-30 11:10

„Santos“ žvaigždė Neymaras sureagavo į pastarųjų dienų spekuliacijas ir patikino, kad niekada nesiimtų veiksmų, galinčių pakenkti jo karjerai.

Neymaras | Scanpix nuotr.

„Santos“ žvaigždė Neymaras sureagavo į pastarųjų dienų spekuliacijas ir patikino, kad niekada nesiimtų veiksmų, galinčių pakenkti jo karjerai.

0

Brazilas pripažino, jog jį žeidžia paskleisti gandai ir abejonės dėl jo sprendimų tęsti žaidimą turint kelio problemų.

„Niekada nekenksiu savo karjerai, bet tai viskas, ką galiu pasakyti – visa kita yra spekuliacijos. Žmonės daug ką prikūrė. Man dėl to liūdna ir esu labai nusivylęs“, – sakė Neymaras per pertrauką „Santos“ rungtynėse.

Puolėjas akcentavo, kad už gandų stovi ne tik socialiniai tinklai, bet ir dalis žiniasklaidos, kuri, jo nuomone, peržengia ribas.

„Esu žmogus ir nė vienas žmogus nenusipelno girdėti tiek nesąmonių, kiek girdėjau pastaruoju metu. Reikia būti labai atsargiems – tai kenkia psichinei sveikatai“, – pridūrė brazilas, dar kartą priminęs, jog žaidėjai nėra „nepažeidžiami“ vien dėl savo statuso ar pajamų.

Neymaras jau kurį laiką išgyvena sudėtingą etapą. Buvo pranešta, jog dėl traumos jis nebegalės užbaigti sezono, o kartu pasipylė kalbos, kad puolėjas neva ignoravo medikų rekomendacijas ir rizikavo savo ateitimi dėl noro žaisti ir padėti „Santos“ išlikti lygoje. Būtent į šiuos kaltinimus 33-ejų futbolininkas ir atsakė, pabrėždamas, kad visus sprendimus priima kartu su gydytojais ir niekada sąmoningai nesunaikintų savo karjeros.

