  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Vykintas Slivka sezoną Japonijoje užbaigė rezultatyviu perdavimu

2025-11-29 14:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-29 14:45

Anksti sekmadienį antroje Japonijos lygoje buvo užbaigtas sezonas ir viename iš stadionų vyko Tosu „Sagan“ ir „Iwata“ klubų rungtynės.

Vykintas Slivka | Klubo nuotr.

Anksti sekmadienį antroje Japonijos lygoje buvo užbaigtas sezonas ir viename iš stadionų vyko Tosu „Sagan“ ir „Iwata“ klubų rungtynės.

0

Namuose žaidusi „Sagan“ ekipa pralaimėjo rezultatu 1:2, o jos gretose visas rungtynes žaidė saugas Vykintas Slivka.

Tiesa, lietuvis prisidėjo prie savo komandos įvarčio rezultatyviu perdavimu, kurį jis atliko 88 minutę. Akimirką prieš tai V. Slivka buvo įspėtas geltona kortele.

Svečiai šiose rungtynėse pergalingą įvartį pelnė 90 minutę.

„Sagan“ klubas šį sezoną užbaigė su 58 taškais ir finišavo aštuntoje vietoje bei dėl patekimo į stipriausią šalies lygą toliau nekovos.

Gan anksti sekmadienį vyko rungtynės ir antroje Turkijos lygoje. Jose Modestas Vorobjovas žaidė visas minutes, bet jo ginamas „Istanbulspor" klubas išvykoje 0:4 neprilygo „Erzurumspor“ klubui.

Po šio pralaimėjimo „Istanbulspor“ klubas su 15 taškų rikiuojasi tik 15 vietoje.

