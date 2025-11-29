 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Panevėžys“ pratęsė sutartį su Rasimavičiumi

2025-11-29 12:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-29 12:21

„Panevėžio“ futbolo klubas įsibėgėja komplektuojant sudėtį artėjančiam sezonui. Aukštaitijos sostinės komanda ir panevėžietis Rokas Rasimavičius pasiekė susitarimą dėl dar vieneriems metams galiojančio kontrakto.

Rokas Rasimavičius | fk-panevezys.lt nuotr.

0

Dešiniojo krašto gynėjas pasižymėjo produktyviausiu karjeros sezonu – Lietuvos čempionate per 35 mačus pelnytas pirmasis įvartis bei atlikti 4 rezultatyvūs perdavimai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat 2025-aisiais R. Rasimavičius sužaidė vienerias rungtynes su B komandos marškinėliais Pirmoje lygoje. „FPRO LFF taurėje“ panevėžietis pasirodė keturiuose susitikimuose, tarp jų pergalingame finale – jo metu rezultatyviai asistuota Ariagneriui Smithui.

Tai tapo pirmuoju „Panevėžio“ dešiniojo krašto gynėjo iškovotu trofėjumi karjeroje.

„Be abejo, praėjęs sezonas geriausias karjeroje – laimėta taurė, nebloga individuali statistika. Patobulėjau tiek fiziškai, tiek psichologiškai, tai man leido žaisti geriau. Kalbant apie žaidybinius momentus, pavyko stipriai patobulėti atakoje, kas ir labiausiai atsispindėjo statistikoje. Pasitikėjimas savimi auga, tikiuosi iš savęs ir geresnių rezultatų ateinančiame sezone.

Jau vien motyvuoja, kad žaisime Supertaurėje bei Konferencijų lygoje, ne kiekvienas klubas gali tuo pasigirti. Taipogi, jaučiu trenerio pasitikėjimą manimi, įrodžiau praėjusiame sezone, kad galiu žaisti ir žaisti gerai, įrodysiu ir kitame“, – mintimis po pratęsto kontrakto su fk-panevezys.lt svetaine dalinosi R. Rasimavičius.

Tarpsezonio metu „Panevėžys“ pratęsė sutartis su keturiais futbolininkais – Justinu Januševskiu, Elivelto, Kwadwo Asamoah bei Vytautu Černiausku.

