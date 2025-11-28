Vytautas Černiauskas toliau gins „Panevėžio“ vartus

2025-aisiais veteranas buvo vienas iš dviejų futbolininkų, kuris Lietuvos čempionate be keitimo sužaidė visas 36-erias rungtynes. Per jas V. Černiauskas devynis kartus išsaugojo „sausus“ vartus ir praleido 49 įvarčius.
Taurės varžybose vartininkas pasirodė keturiuose mačuose bei Jonavoje sykį traukė kamuolį iš ginamų vartų tinklo. Su gimtojo miesto komanda panevėžietis džiaugėsi visais trimis svarbiausiais šalies trofėjais – čempionato auksu, „FPRO LFF taure“ bei Supertaure.
„Sezonas dviprasmiškas. Iš vienos pusės – laimėjome taurę ir gavome teisę dalyvauti kitų metų Konferencijų lygos atrankoje, kas tikrai džiugina. A lygos čempionate žaidėme gana banguotai ir dažnai paskutinėmis minutėmis praleisdavome labai skaudžius įvarčius, todėl nepavyko užimti aukštesnės vietos turnyro lentelėje.
Sužaistos visos sezono rungtynės, bet 2023 metų sezone taip pat sužaidžiau 35-erias rungtynes ir nežaidžiau tik paskutinėse trenerių sprendimu. Asmeniškai šis sezonas vidutiniškas, kaip komanda praleidome per daug įvarčių ir tas tikrai netenkina, tačiau pavyko papildyti trofėjų lentyną ir džiugu, kad su „Panevėžio“ komanda tai pavyksta padaryti kasmet.
Ateinančių metų tikiuosi geresnių nei šiemet. Norėčiau, kad komandai jie būtų dar sėkmingesni. Noro žaisti futbolą dar tikrai turiu, noriu kuo daugiau savęs atiduoti Panevėžio miesto komandai, dar turiu ką perduoti jauniesiems mūsų vartininkams ir tikiu, kad mano sukaupta patirtis padeda mums visiems tobulėti kartu“, – fk-panevezys.lt svetainei pasakojo vartininkas.
Tarpsezonio metu „Panevėžys“ pratęsė sutartis su dar trimis futbolininkais – Justinu Januševskiu, Elivelto bei Kwadwo Asamoah.
