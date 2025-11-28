 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Kauno Žalgiris“ pasipildė Lietuvoje jau žibėjusiu Leo Ribeiro

2025-11-28 11:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-28 11:33

Lietuvos futbolo čempionas FK „Kauno Žalgiris“ pasiekė susitarimą su trečiuoju nauju artėjančio sezono futbolininku. Juo tapo Lietuvoje jau įsitvirtinęs brazilas Leo Ribeiro.

Leo Ribeiro | Organizatorių nuotr.

Lietuvos futbolo čempionas FK „Kauno Žalgiris“ pasiekė susitarimą su trečiuoju nauju artėjančio sezono futbolininku. Juo tapo Lietuvoje jau įsitvirtinęs brazilas Leo Ribeiro.

REKLAMA
0

31-erių metų saugas pastaruosius dvejus metus vilkėjo Kauno rajono „Hegelmann“ komandos marškinėlius ir buvo vienas šios ekipos lyderių – per 82 rungtynes pasižymėjo 13 įvarčių ir atliko 17 rezultatyvių perdavimų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Leo yra Lietuvoje puikiai įsitvirtinęs ir savo gebėjimus jau įrodęs žaidėjas, kuris sustiprins mūsų komandą. Tai buvo vienas iš pagrindinių tarpsezonio taikinių, tad esame patenkinti, kad sugebėjome susitarti vos pasibaigus sezonui“, – sakė klubo sporto direktorius Darius Šinkūnas.

REKLAMA
REKLAMA

Futbolininkas pasibaigus sezonui Kaune sėkmingai praėjo medicininę patikrą ir oficialiai tapo „Kauno Žalgirio“ nariu.

REKLAMA

„Esu laimingas čia būdamas ir tikiuosi, kad galėsime vėl iškovoti titulą. Prisijungti prie čempionų yra geras sprendimas. Man labai patinka komandos žaidimo stilius, klubas turi puikią infrastruktūrą. Šiemet sunkiai dirbau, kad galėčiau čia būti“, – Žalgiris.lt sakė brazilas.

Anksčiau Lietuvoje ir Telšių „Džiugo“ klube žaidęs futbolininkas didžiąją dalį karjeros praleido gimtosios Brazilijos klubuose, o persikėlęs į Europą rungtyniavo Kipre (Aradipu „Omonia“) ir Graikijoje (Volo „Niki“).

„Visų pirma – noriu būti geras komandos draugas. Norėdami tapti čempionais, turėsime būti gerais draugais. Visi nori žaisti, bet svarbiausia yra komanda“, – sakė L.Ribeiro.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų