  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Konferencijų lyga

Dolžnikovo klubas įveikė Tutyškino ekipą

2025-11-28 08:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-28 08:36

Ketvirtadienį UEFA Konferencijų lygoje dar po vienas rungtynes sužaidė lietuvių turintys klubai.

Artūras Dolžnikovas | Klubo nuotr.

Ketvirtadienį UEFA Konferencijų lygoje dar po vienas rungtynes sužaidė lietuvių turintys klubai.

0

Vienose iš rungtynių tarpusavyje susitiko Artūro Dolžnikovo atstovaujamas Olomouco „Sigma“ klubas ir Artemijaus Tutyškino ginamas „Celje“ klubas. Namuose žaidusi Čekijos ekipa laimėjo rezultatu 2:1.

Nugalėtojų gretose A. Dolžnikovas žaidė nuo 58 minutės, o A. Tutyškinas svečių ekipoje žaidė visas rungtynes.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kitose rungtynėse Paulius Golubickas žaidė nuo 63 minutės, bet jo atstovaujamas Kuopio KuPS klubas svečiuose 0:1 pralaimėjo Balstogės „Jagiellonia“ ekipai.

Tuo metu „Rijeka“ gretose Justas Lasickas žaidė visą mačą, o jo klubas namuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su Larnakos AEK klubu.

Vienintelis Domantas Šimkus liko ant Hamrūno „Spartans“ klubo suolo, bet Maltos čempionai namuose 3:1 nugalėjo Gibraltaro „Lincoln Red Imps“ klubą.

