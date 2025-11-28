Dolžnikovo klubas įveikė Tutyškino ekipą

Vienose iš rungtynių tarpusavyje susitiko Artūro Dolžnikovo atstovaujamas Olomouco „Sigma“ klubas ir Artemijaus Tutyškino ginamas „Celje“ klubas. Namuose žaidusi Čekijos ekipa laimėjo rezultatu 2:1.
Nugalėtojų gretose A. Dolžnikovas žaidė nuo 58 minutės, o A. Tutyškinas svečių ekipoje žaidė visas rungtynes.
Kitose rungtynėse Paulius Golubickas žaidė nuo 63 minutės, bet jo atstovaujamas Kuopio KuPS klubas svečiuose 0:1 pralaimėjo Balstogės „Jagiellonia“ ekipai.
Tuo metu „Rijeka“ gretose Justas Lasickas žaidė visą mačą, o jo klubas namuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su Larnakos AEK klubu.
Vienintelis Domantas Šimkus liko ant Hamrūno „Spartans“ klubo suolo, bet Maltos čempionai namuose 3:1 nugalėjo Gibraltaro „Lincoln Red Imps“ klubą.
