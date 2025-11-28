Steutelis: nusipelnėme pergalės prieš Lietuvą, tad labai skaudu taip pralaimėti

Išvykoje mūsų šalies krepšininkai 89:88 palaužė Didžiosios Britanijos rinktinę, o pergalę lėmė fantastiškas Igno Sargiūno tolimas metimas.
Po rungtynių vyriausiasis Didžiosios Britanijos rinktinės treneris Marcas Steutelas apgailestavo, kad pergalė išslydo iš rankų,
„Sveikinimai Lietuvai. Įspūdinga, kaip jie laimėjo rungtynių pabaigą. Didžiuojuosi savo komandą ir galėjome pasiekti istorinę pergalę mums. Vaikinai atidavė viską aikštėje. Galėjote tai matyti mūsų pasiaukojime ir atsidavime.
Varžovai atkovojo 21 kamuolį puolime ir tai yra per daug. Pabaigą turėjome sužaisti geriau ir atsakomybė čia tenka ir mums treneriams. Skaudu ir tai turbūt geriausiai apibūdina šią situaciją. Didžiuojuosi kova ir krepšinio lygiu, kurį parodėme. Kovingumas, kurį demonstravome, parodo kokia komanda esame. Skauda, kad viskas baigėsi būtent taip. Manau, kad nusipelnėme pergalės ir laimėtume 99 iš 100 tokių rungtynių, bet rezultatas nebuvo mūsų naudai“, – kalbėjo strategas.
– Kaip ketinate persigrupuoti po šių rungtynių?
– Šiuo metu skaudu ir visi esame žmonės. Tai yra procesas ir esame atviri tarpusavio pokalbiams. Bandysime atsispirti nuo to, kur esame stiprūs ir tuo pačiu žvelgti, kur buvo mūsų problemos. Kitas rungtynes žaisime Islandijoje. Jie žaidžia kokybišką ir brandų krepšinį. Mums reikia šiek tiek atsigauti ir bandysime atsitiesti.
– Pirmoje pusėje varžovus privertėte suklysti 11 kartų. Tai buvo fiziškumo dėka?
– Taip. Manau, kad pirma pusė buvo fiziška abejose pusėse. Akcentavome tai ir kamuolio spaudimą. Turėjome išlaikyti stabilumą, bet to šiek tiek pritrūko. Keliskart neatsikovojome kamuolio ir turiu galvoje kelis momentus, kai nežinau, ar tai vyko taisyklių ribose. Žinau, kad neieškosime pasiteisinimų ir žiūrėsime, kaip galėjome geriau sužaisti pabaigą. Didžiuojuosi, kaip pradėjome rungtynes ir kaip atsitiesėme ketvirtajame kėlinyje. Pritrūko galbūt geresnio trečiojo kėlinio ir tų 19 sekundžių mačo pabaigoje.
Didžiosios Britanijos lyderis Mylesas Hessonas, kuris pelnė 18 taškų ir surinko 22 naudingumo balus, taip pat akcentavo britų kovingumą.
„Žaidėme geras rungtynes ir vertėme juos klysti. Toks ir buvo planas. Privertėme juos vargti puolime ir buvome arti pergalės. Turime žvelgti į priekį ir ištaisyti savo klaidas“, – kalbėjo puolėjas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!