Murauskas vedė „Gaels“ į finalą Bahamuose

Į „Marriott Bonvoy Battle 4 Atlantis“ turnyro finalą Bahamuose žengė Saint Mary’s universiteto „Gaels“ (8/0), 77:66 (31:20, 46:46) nugalėję Virdžinijos technologijos universiteto „Hokies“ (6/1).
Ryškiausiu mačo žaidėju tapo Paulius Murauskas – 36 minutės, 19 taškų (4/7 dvitaškių, 2/7 tritaškių, 5/5 baudų metimų), 7 atkovoti, permtas ir 4 prarasti kamuoliai, rezultatyvus perdavimas, 2 blokai bei 3 pražangos.
18,6 taško renkantis lietuvis šį sezoną dar nepaliko aikštės nepelnęs bent 14 taškų.
Tik minutei ant parketo pasirodęs Mantas Juzėnas niekuo nepasižymėjo.
Po 14 taškų prie pergalės pridėjo Andrew McKeeveris (8 atk. kam., 7/10 dvitaškių) ir Joshua Dentas (6 rez. perd., 4 klaidos), varžovams 18 taškų pelnė Amani Hansberry.
Po galingo sezono starto palyginimų su Luka Dončičiumi sulaukęs ir į Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) naujokų biržą projektuojamas Graikijos talentas Neoklis Avdalas Virdžinijos ekipoje liko su 13 taškų (2/5 dvitaškių, 1/5 tritaškių, 6/7 baudų metimų) ir 5 klaidomis.
Turnyro finale „Gaels“ sutiks 24-ąjį reitingą NCAA turinčius Vanderbilto universiteto „Commodores“ (7/0).
Tuo tarpu Teksaso krikščioniškojo universiteto (TCU) „Horned Frogs“ (4/2) „Rady Children’s Invitational“ turnyre San Diege 84:80 (39:44, 45:36) palaužė Floridos universiteto „Gators“ (4/2).
„Gators“ gina iškovotą NCAA titulą ir šį sezoną turi 10-ąjį reitingą.
Liutauras Lelevičius prie pergalės prieš čempionus prisidėjo kukliai – 22 minutės, 3 taškai (1/5 tritaškių), 2 atkovoti kamuoliai ir pražanga.
21 tašką lietuvio komandai surinko Jace’as Posey (6/8 dvitaškių), po 19 – Brockas Hardingas (12 rez. perd., 5 per. kam.) ir Davidas Punchas (7/9 dvitaškių, 9 atk. kam., 3 blokai). Varžovams po 20 taškų pelnė Thomasas Haughas (3/8 tritaškių, 5 atk. kam., 5 klaidos) ir slovėnas Urbanas Klavžaras (4/7 tritaškių).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!