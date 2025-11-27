Jakučionis pagerino asmeninį rezultatyvumo rekordą G lygoje

Penktą mačą G lygoje žaidęs K.Jakučionis pelnė 18 taškų (2/6 dvit., 2/6 trit., 5/5 baud.), o tai jam yra rezultatyviausios rungtynės. G lygoje jis fiksuoja 14,8 taško vidurkį.
Lietuvis dar atliko 7 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 5 ir perėmė 3 kamuolius bei dusyk suklydo.
Mac McClung n Kasparas Jakucionis picked up offsetting techs pic.twitter.com/K3139NIBiU— BGB♛ (@BonesGotBizzy) November 27, 2025
Dvikovoje netrūko aistrų – trečiajame kėlinyje K.Jakučionis apsižodžiavo su Macu McLungu ir abu gynėjai buvo nubausti techninėmis pražangomis. M.McLungas pastaruosius trejus metus iš eilės tapo NBA „Oro karaliumi“.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausi buvo Camas Carteris su 27 taškais ir Vladislavas Goldinas, pridėjęs 23.
Šeimininkams Noa Essengue surinko 27 taškus ir 10 atkovotų kamuolių, Lachlanas Olbrichas pridėjo trigubą dublį – 26 taškai, 11 atkovotų kamuolių ir 10 rezultatyvių perdavimų.
Mačo epizodai:
