 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Jakučionis pagerino asmeninį rezultatyvumo rekordą G lygoje

2025-11-27 08:39 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-27 08:39

Kasparas Jakučionis sužaidė geriausią mačą G lygoje, o jo atstovaujama „Sioux Falls Skyforce“ (6/3) išvykoje 129:122 (34:31, 32:33, 33:26, 30:32) nugalėjo „Windy City Bulls“ (4/2).

K.Jakučionis pelnė 18 taškų

Kasparas Jakučionis sužaidė geriausią mačą G lygoje, o jo atstovaujama „Sioux Falls Skyforce“ (6/3) išvykoje 129:122 (34:31, 32:33, 33:26, 30:32) nugalėjo „Windy City Bulls“ (4/2).

REKLAMA
0

Penktą mačą G lygoje žaidęs K.Jakučionis pelnė 18 taškų (2/6 dvit., 2/6 trit., 5/5 baud.), o tai jam yra rezultatyviausios rungtynės. G lygoje jis fiksuoja 14,8 taško vidurkį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvis dar atliko 7 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 5 ir perėmė 3 kamuolius bei dusyk suklydo.

REKLAMA
REKLAMA

Dvikovoje netrūko aistrų – trečiajame kėlinyje K.Jakučionis apsižodžiavo su Macu McLungu ir abu gynėjai buvo nubausti techninėmis pražangomis. M.McLungas pastaruosius trejus metus iš eilės tapo NBA „Oro karaliumi“.

Nugalėtojų gretose rezultatyviausi buvo Camas Carteris su 27 taškais ir Vladislavas Goldinas, pridėjęs 23.

Šeimininkams Noa Essengue surinko 27 taškus ir 10 atkovotų kamuolių, Lachlanas Olbrichas pridėjo trigubą dublį – 26 taškai, 11 atkovotų kamuolių ir 10 rezultatyvių perdavimų.

Mačo epizodai:

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų