TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

NCAA lietuviai: R.Petraičio triumfas prieš UCLA ir keturių krepšininkų dviženkliai rezultatai

2025-11-26 08:53 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-26 08:53

Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA) vėl netrūko lietuviškų pasirodymų.

R.Petraitis laimėjo Kalifornijos derbį

Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA) vėl netrūko lietuviškų pasirodymų.

0

Teksaso universiteto „Longhorns“ (5/2) išvykoje 119:78 (52:36, 67:42) nušlavė žemesnio diviziono Chaminade’o universiteto „Silverswords“.

Matas Vokietaitis per 20 minučių surinko 16 taškų (7/7 dvitaškų, 2/3 baudų metimų), 9 atkovotus kamuolius, 3 blokus, 4 klaidas ir 2 pražangas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

19 taškų lietuvio komandai pelnė Tramonas Markas (4/7 tritaškių, 6 atk. kam., 6 rez. perd.), varžovų gretose su 30 taškų išsiskyrė Nathanas Medina (8/13 tritaškių).

Campbello universiteto „Fighting Camels“ (3/4) išvykoje net 51:99 (23:50, 28:49) nusileido Wake Foresto universiteto „Demon Deacons“ (5/2).

Vienu šviesulių svečių gretose buvo Dovydas Butka – 32 minutės, 12 taškų (1/3 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 5/10 baudų metimų), 5 atkovoti kamuoliai, 2 klaidos ir pražanga.

Dominykas Butka per 6 minutes taškų nepelnė (0/1 dvitaškio, 0/1 tritaškio, 0/2 baudų metimų), bet atliko rezultatyvų perdavimą.

12 taškų „Fighting Camels“ pridėjo Chrisas Fieldsas (9 atk. kam.), nugalėtojams 17 taškų pelnė Juke’as Harrisas (5/9 tritaškių, 6 atk. kam.).

Kalifornijos universiteto „Golden Bears“ (6/1) „Mizzen+Main Empire Classic“ turnyre 80:72 (36:41, 44:31) nugalėjo Kalifornijos universiteto Los Andžele (UCLA) „Bruins“ (5/2).

Ši pergalė yra didelis pasiekimas – UCLA ekipa reitinguojama kaip 18-ta pajėgiausia visoje NCAA.

Rytis Petraitis pakilęs nuo suolo per 23 minutes surinko 12 taškų (4/6 dvitaškių, 4/4 baudų metimų), 7 atkovotus ir perimtą kamuolį bei rezultatyvų perdavimą.

Mantas Kočanas ant parketo nepasirodė.

22 taškus nugalėtojams pelnė Chrisas Bellas (5/7 tritaškių, 6 atk. kam.), UCLA gretose po 17 taškų sumetė Ericas Dailey (3/7 tritaškių, 7 atk. kam.) ir Trentas Perry.

Tenesio universiteto Martine „Skyhawks“ (5/2) namie 75:50 (43:18, 32:32) sutriuškino žemesnio diviziono Brešos universiteto „Bearcats“.

Matas Deniušas pasirodė starto penkete ir per 17 minučių surinko 14 taškų (3/5 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 3/6 baudų metimų), 5 atkovotus kamuolius, 2 blokus, 3 klaidas ir 2 pražangas.

Lietuvis buvo rezultatyviausias komandoje, varžovams 16 taškų pelnė Jaunte Jenkinsas (6 atk. kam., 4 per. kam.).

Marilando Lojolos universiteto „Greyhounds“ (3/5) namie 101:51 (44:26, 57:25) sutriuškino žemesnio diviziono Vašingtono koledžo Marilande „Shoremen“.

Jonas Sirtautas pasirodė starto penkete ir per 19 minučių surinko 11 taškų (4/4 dvitaškių, 3/6 baudų metimų), 7 atkovotus, perimtą ir prarastą kamuolį, rezultatyvų perdavimą, 2 blokus bei pražangą.

20 taškų lietuvio komandai pelnė Jacobas Theodosiou (5 atk. kam., 7 rez. perd., 5 klaidos, 8/10 metimų), varžovų gretose išsiskyrė 15 taškų surinkęs Anthony Seoage’as (4/5 tritaškių).

Wrighto valstybinio universiteto „Raiders“ (4/3) išvykoje 79:62 (42:23, 37:39) pranoko Stetsono universiteto „Hatters“ (3/4).

Kanados lietuvis Dominicas Pangonis per 25 minutes surinko 6 taškus (0/1 dvitaškio, 1/3 tritaškių, 3/4 baudų metimų), atkovotą ir prarastą kamuolį, 3 rezultatyvius perdavimus bei 3 pražangas.

19 taškų „Raiders“ gretose pelnė Michaelas Cooperis (5/9 tritaškių), šeimininkams 17 taškų pelnė Jamie Phillipsas.

Stony Brooko universiteto „Seawolves“ (5/2) „Sunshine Slam“ turnyre Floridoje 61:54 (19:30, 42:24) nugalėjo Bethune’o-Cookmano universiteto „Wildcats“ (2/5).

Olegas Kojenetsas pakilęs nuo suolo sužaidė 14 minučių, taškų nepelnė (0/3 dvitaškių, 0/2 baudų metimų), atkovojo 5, perėmė vieną ir prarado 2 kamuolius bei kartą prasižengė.

14 taškų lietuvio komandai pelnė Erikas Prattas (2/11 tritaškių, 8 atk. kam., 4 klaidos), varžovams 22 taškus surinko Quentinas Heady (6 atk. kam.).

Ramiojo vandenyno universiteto „Pacific Tigers“ (5/2) tame pačiame turnyre 68:53 (28:20, 40:33) pranoko Džeksonvilio universiteto „Dolphins“ (3/4).

Kajus Kublickas per 19 minučių surinko 3 taškus (1/2 dvitaškių, 0/4 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 2 atkovotus kamuolius ir pražangą.

Augustas Brazdeikis bei Kristupas Keinys ant parketo nepasirodė.

Trijų lietuvių komandai 15 taškų pelnė T.J.Wainwrightas (3/8 tritaškių, 7 atk. kam.), varžovų gretose 10 taškų ribą pasiekė tik Chrisas Ariasas (3/10 metimų).

„Sunshine Slam“ varžosi ir Marymounto Lojolos universiteto „Lions“ (7/1), 70:58 (31:32, 39:26) įveikę Ohajo universiteto „Bobcats“ (1/6).

Rokas Jocius per 9 minutes surinko 6 taškus (3/4 dvitaškių), atkovotą kamuolį, rezultatyvų perdavimą ir 4 pražangas.

15 taškų lietuvio komandai pelnė A.J.Thomasas, varžovams 12 taškų sumetė Aidanas Hadaway’us (5 atk. kam.).

Šiaurės Karolinos universiteto Grinsbore „Spartans“ (1/6) „Jacksonville Classic“ turnyre Floridoje 60:73 (29:27, 31:46) krito prieš Delavero universiteto „Blue Hens“ (2/4).

Domas Kauzonas pasirodė starto penkete ir per 11 minučių krepšio neatakavo, bet atkovojo ir perėmė po kamuolį.

Grinsboro ekipai 17 taškų pelnė Lilianas Marville’as (5/7 tritaškių), nugalėtojams 24 taškus atnešė Tyleris Houseris (6/6 tritaškių, 10 atk. kam.).

Ajovos valstybinio universiteto „Cyclones“ (6/0) „Players Era Festival“ Las Vegase 78:60 (40:26, 38:34) pranoko Creightono universiteto „Bluejays“ (3/3).

Dominykas Plėta per 8 minutes surinko 4 taškus (2/2 dvitaškių), atkovotą, prarastą ir 2 perimtus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, bloką bei pražangą.

20 taškų Ajovos komandai pelnė Killyanas Toure, varžovams po 15 taškų pelnė Jasenas Greenas (4 rez. perd.) ir Joshas Dixas (3/6 tritaškių, 6 rez. perd., 4 klaidos).

„Cyclones“ turi 15-ąjį reitingą tarp visų NCAA ekipų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
D.Butka taikėsi į rezultatyvų dvigubą dublį
Butka veda „Fighting Camels“ į pergalę NCAA, Deniušas – dviženklis

