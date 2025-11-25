Lietuviai NCAA: ryškūs Vokietaičio, Nemeikšos ir Kublicko pasirodymai JAV arenose

Apmaudžią nesėkmę „Southwest Maui Invitational“ turnyre Havajuose patyrė Teksaso universiteto „Longhorns“ (4/2), 86:87 (34:39, 52:48) nusileidę Arizonos valstybinio universiteto „Sun Devils“ (5/1).
Pergalę tritaškiu likus žaisti dešimt sekundžių nulėmė Maurice’as Odumas, nes atsakomoji „Longhorns“ ekipa baigėsi Tramono Marko klaida.
Matas Vokietaitis Teksaso ekipai per 26 minutes surinko 15 taškų (5/9 dvitaškių, 5/7 baudų metimų), 8 atkovotus kamuolius, 4 klaidas ir 3 pražangas.
Rezultatyvesnis už lietuvį buvo tik 24 taškus pelnęs Dailynas Swainas (9/11 dvitaškių, 5 atk. kam.), varžovams net 36 taškus suvertė M.Odumas (6/12 tritaškių).
Arizonos universiteto „Wildcats“ (6/0) namie 103:73 (56:28, 47:45) sutriuškino Denverio universiteto „Pioneers“ (2/4).
Motiejus Krivas pasirodė starto penkete ir per 17 minučių surinko 7 taškus (2/3 dvitaškių, 3/4 baudų metmų), 4 atkovotus, perimtą bei 3 prarastus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus, bloką bei 3 pražangas.
Po 20 taškų „Wildcats“ pelnė vokietis Ivanas Kharchenkovas (5 atk. kam.) ir Braydenas Burriesas (3/6 tritaškių, 7 atk. kam., 4 rez. perd.). Denverio komandai 18 taškų surinko Carsonas Johnsonas.
Arizonos ekipa yra reitinguojama kaip antra geriausia NCAA komanda.
Havajų universiteto „Rainbow Warriors“ (5/2) namie 88:76 (38:33, 50:43) pranoko žemesnio diviziono Havajų Ramiojo vandenyno universiteto „Sea Warriors“.
Gytis Nemeikša per 22 minutes surinko 12 taškų (3/7 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 6/7 baudų metimų), 8 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, bloką bei 2 pražangas.
16 taškų lietuvio komandai pelnė Isaacas Johnsonas (10/10 baud. met.), svečiams 17 taškų surinko Quintonas McCulloughas (6 atk. kam.).
Ramiojo vandenyno universiteto „Pacific Tigers“ (4/2) „Sunshine Slam“ turnyre Floridoje 86:58 (35:20, 51:38) pranoko Stony Brooko universiteto „Seawolves“ (4/2).
Kajus Kublickas pasirodė nugalėtojų starto penkete ir per 22 minutes pelnė 10 taškų (0/1 dvitaškio, 2/3 tritaškių, 4/4 baudų metimų), atkovojo 4 bei prarado kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą bei 2 sykius prasižengė.
„Tigrų“ gretose ant parketo nepasirodė Augustas Brazdeikis ir Kristupas Keinys.
„Seawolves“ nuo suolo pakėlė Olegą Kojenetsą, kuris per 15 minučių surinko 4 taškus (1/4 dvitaškių, 2/2 baudų metimų), atkovojo 3, perėmė vieną bei prarado 2 kamuolius ir 3 kartus prasižengė.
Nugalėtojams 17 taškų surinko Eliasas Ralphas, Stony Brooko ekipoje nė vienas žaidėjas nepasiekė dviženklio rezultatyvumo.
Tame pačiame turnyre Marymounto Lojolos universiteto „Lions“ (6/1) krito prieš Floridos Atlanto universiteto „Owls“ (5/1) – 65:76 (34:41, 31:35).
Rokas Jocius per 19 minučių surinko 7 taškus (2/3 dvitaškių, 1/1 tritaškio), 3 atkovotus ir perimtą kamuolį bei 4 pražangas.
Lietuvio ekipai 15 taškų pelnė Jalenas Shelley, nugalėtojams 24 taškus sumetė Kanaanas Carlyle’as (3/10 tritaškių, 5 atk. kam., 5 rez. perd.).
Ajovos valstybinio universiteto „Cyclones“ (5/0) „Players Era Festival“ turnyre Las Vegase 83:82 (43:45, 40:37) palaužė St. John’so universiteto „Red Storm“ (3/2).
Abi ekipos šį sezoną kelia didelius lūkesčius – „Red Storm“ turi 14-ąjį reitingą visoje NCAA, „Cyclones“ reitinguojami 15-ti.
Dominykas Plėta Ajovos ekipai per 12 minučių taškų nepelnė (0/1 dvitaškio), bet atkovojo 3 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą ir 3 kartus prasižengė.
23 taškus nugalėtojams surinko už Atlanto gimęs serbas Milanas Momčilovičius (5/9 tritaškių), varžovams 20 taškų sumetė Oziyah Sellersas (5/6 tritaškių, 5 atk. kam.).
