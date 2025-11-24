Lietuviai NCAA kovose: dviženklis Indrušaitis ir sunkus iššūkis Kazakevičiui

Pitsburgo universiteto „Panthers“ (4/3) namie 75:83 (37:47, 38:36) nusileido Quinnipiaco universiteto „Bobcats“ (4/2).
Nojus Indrušaitis pakilęs nuo suolo per 30 minučių surinko 14 taškų (3/5 dvitaškių, 2/7 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 3 atkovotus ir prarastą kamuolį, 2 rezultatyvius perdavimus bei pražangą.
20 taškų lietuvio komandai surinko Romanas Siulepa (9/11 dvitaškių, 8 atk. kam., 4 per. kam.), nugalėtojams 25 taškus pelnė Amarri Monroe (4/6 tritaškių, 4 per. kam., 4 klaidos).
Pirmąją pergalę pasiekė Šiaurės Karolinos universiteto Grinsbore „Spartans“ (1/5), „Jacksonville Classic“ turnyre Floridoje 68:62 (25:43, 43:19) įveikę Youngstowno universiteto „Penguins“ (2/4).
Domas Kauzonas pasirodė starto penkete ir per 16 minučių surinko 3 taškus (1/4 dvitaškių, 1/2 baudų metimų), 3 atkovoti ir 3 prarastus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, bloką bei 2 pražangas.
16 taškų lietuvio komandai surinko Justinas Neely (16 atk. kam., 5 klaidos), varžovams 18 taškų pelnė Brysona Dawkinsas (7 atk. kam.).
Mercyhursto universiteto „Lakers“ (3/4) išvykoje 60:69 (23:27, 37:42) nusileido Marshallo universiteto „Thundering Herd“ (5/1).
Starto penkete pasirodęs Mykolas Ivanauskas per 27 minutes surinko 7 taškus (2/4 dvitaškių, 1/3 tritaškių), 4 atkovotus ir 3 prarastus kamuolius bei pražangą.
21 tašką lietuvio komandai pelnė Jake’as Lemelmanas (8/19 metimų, 5 atk. kam.), šeimininkams 21 tašką sumetė Jalenas Speeras (5/9 tritaškių, 6 atk. kam., 6 rez. perd.).
Pietų Ilinojaus universiteto Edvardsvilyje „Cougars“ (4/3) „Air Force Classic“ turnyre Kolorade 83:68 (28:37, 55:31) nugalėjo Alabamos valstybinio universiteto „Hornets“ (3/4).
216 cm ūgio Arnas Šakenis pakilęs nuo suolo per 11 minučių surinko 5 taškus (1/3 dvitaškių, 3/5 baudų metimų), 3 atkovotus ir prarastą kamuolį, rezultatyvų perdavimą bei 4 pražangas.
15 taškų nugalėtojams pelnė Jackas Campionas (5 rez. perd.), Alabamos ekipoje išsiskyrė 20 taškų sumetęs Micah Simpsonas (3/10 tritaškių).
Pietų Dakotos universiteto „Coyotes“ (4/3) namie 82:81 (44:35, 38:46) pranoko Pietų Karolinos valstybinio universiteto „Bulldogs“ (0/6).
Vince’as Buzelis per 15 minučių taškų nepelnė (0/2 dvitaškių), atkovojo 5 ir prarado 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą bei kartą prasižengė.
25 taškus lietuvio ekipai pelnė Jordanas Crawfordas (3/7 tritaškių), svečiams 17 taškų surinko Cameronas Clarkas (8/16 dvitaškių, 6 atk. kam., 3 blokai).
Howardo universiteto „Bison“ (3/4) išvykoje nepasipriešino Duke’o universiteto „Blue Devils“ (7/0) žvaigždynui – 56:93 (18:52, 38:41).
Danas Kazakevičius pasirodė „Bison“ starto penkete ir per 11 minučių surinko 2 taškus (1/4 dvitaškių), atkovotą kamuolį bei pražangą.
Rezultatyviausias lietuvio ekipoje buvo 15 taškų pelnęs Bryce’as Harrisas.
Nugalėtojams 26 taškus sumetė į vieną pirmųjų šaukimų Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) naujokų biržoje pretenduojantis Cameronas Boozeris (12 atk. kam., 10/12 metimų, 4 rez. perd.), 16 pridėjo Patricks Ngongnba (8/8 dvitaškių, 5 atk. kam.).
„Blue Devils“ reitinguojami kaip penkta pajėgiausia šio sezono NCAA komanda. Aukšti šaukimai NBA naujokų biržoje žadami ir italui Dame'ui Sarrui, Isaiah Evansui bei Caydenui Boozeriui.
Tenesio universiteto Martine „Skyhawks“ (4/2) „Pensacola Invitational“ turnyre Floridoje 60:70 (22:41, 38:29) nusileido Pietų Misisipės universiteto „Golden Eagles“ (4/3).
Matas Deniušas pasirodė starto penkete ir per 20 minučių surinko 5 taškus (1/3 dvitaškių, 1/2 tritaškių), atkovotą bei prarastą kamuolį, bloką bei pražangą.
Su 11 taškų lietuvio komandoje rezultatyviausi buvo rumunas Dragosas Lungu (5/6 dvitaškių) ir Damienas Kingas (3 per. kam.), nugalėtojams po 14 taškų pelnė Djahi Binetas (5 atk. kam.) ir Tylikas Weeksas (7 atk. kam., 7/9 dvitaškių).
