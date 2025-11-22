Butkos puikus pasirodymas NCAA atvedė komandą į pergalę

Lietuvis vedė savo komandą į pergalę išvykoje prieš „UT Arlington Mavericks“ (4/2) – 71:67 (28:31, 43:36).
22-ejų panevėžietis žaidė 39 minutes ir surinko 17 taškų (7/11 dvit., 0/1 trit.), 9 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus ir 2 klaidas.
Tarpsezoniu komandą pakeitęs antrametis šiemet fiksuoja 15,3 taško, 9,3 atkovoto kamuolio ir 2,2 rezultatyvaus perdavimo statistiką.
Krepsinis.net savaitės pradžioje išskyrė D.Butką tarp įdomiausių NCAA lietuvių.
