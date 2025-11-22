 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Butkos puikus pasirodymas NCAA atvedė komandą į pergalę

2025-11-22 09:34 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-22 09:34

Dovydas Butka toliau tęsia sėkmingą adaptaciją „Campbell Fighting Camels“ (3/3) komandoje Nacionalinėje koledžo atletų asociacijoje (NCAA).

D.Butka buvo šalia dvigubo dublio (Scanpix nuotr.)

Dovydas Butka toliau tęsia sėkmingą adaptaciją „Campbell Fighting Camels“ (3/3) komandoje Nacionalinėje koledžo atletų asociacijoje (NCAA).

0

Lietuvis vedė savo komandą į pergalę išvykoje prieš „UT Arlington Mavericks“ (4/2) – 71:67 (28:31, 43:36).

22-ejų panevėžietis žaidė 39 minutes ir surinko 17 taškų (7/11 dvit., 0/1 trit.), 9 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus ir 2 klaidas.

Tarpsezoniu komandą pakeitęs antrametis šiemet fiksuoja 15,3 taško, 9,3 atkovoto kamuolio ir 2,2 rezultatyvaus perdavimo statistiką.

Krepsinis.net savaitės pradžioje išskyrė D.Butką tarp įdomiausių NCAA lietuvių.

