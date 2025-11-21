 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos talentai

Iš vienų teisėjų pagyros, iš kitų – kritika: į „Lietuvos talentus“ grįžę skrabalai įtikino ne visus

2025-11-21 14:41 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-21 14:41

TV3 žiniasklaidos grupės laida „Lietuvos talentai“ kiekvieną sekmadienį atskleidžia įdomiausius šalies žmones. Jų gabumai – patys unikaliausi, o kartais būtent jie mums primena ir apie tai, ką esame pamiršę. Dalyvis iš Gargždų, kuris atskleis turtingą lietuvių muzikinį paveldą, vienas iš jų.

„Lietuvos talentai“ (nuotr. V. Černiausko)
5

Jau šį sekmadienį į didžiąją projekto sceną žengs beveik dešimtmetį skrabalais grojantis ir šiame projekte jau ne pirmą kartą dalyvaujantis Karolis Šileika. „Skrabalus turi tik Lietuva, todėl galime džiaugtis ir didžiuotis", – sakys vyras.

Jau šį sekmadienį į didžiąją projekto sceną žengs beveik dešimtmetį skrabalais grojantis ir šiame projekte jau ne pirmą kartą dalyvaujantis Karolis Šileika. „Skrabalus turi tik Lietuva, todėl galime džiaugtis ir didžiuotis“, – sakys vyras.

„Lietuvos talentai“
Karolis atviras – šiandien skrabalai jam yra kur kas daugiau nei instrumentas. Jie tapo jo tapatybės dalimi. Tiesa, Karolio muzikinė patirtis – labai plati. Vyras yra grojęs būgnais, gitara ir pianinu, todėl gerai pažįsta skirtingus muzikos žanrus ir ritmus. Muzika jį lydėjo ir namuose – abu tėvai muzikalūs, todėl aplinka nuolat skatino domėtis garsais, instrumentais ir jų galimybėmis.

Jo šio sekmadienio pasirodymas bus paremtas ritmu ir nuoširdumu. Karolis sieks parodyti, kad skrabalai nėra tik folkloro detalė – jie gali tapti dinamiško ir įtraukiančio šiuolaikinio pasirodymo dalimi.

Tai paskatins ir audringas teisėjų reakcijas. „Seniai negirdėjau taip ilgai Marijaus kalbant“, – šypsodamasi pastebės Rūta Ščiogolevaitė, kai kolega bandys išanalizuoti Karolio pasirodymą.

Tiesa, ir pati Rūta negailės gerų žodžių. „Man patinka, kad mes nepamirštame savo paveldo, kuris tikrai nėra nuobodus. Aš esu perkusijos fanė, man patinka viskas, su kuo galime netikėtai sugroti“, – sakys ji, įvertindama Karolio pasirinkimą atgaivinti liaudišką instrumentą šiuolaikiniame kontekste.

Tiesa, laidoje pasigirs ir kritikos. „Su šiuo instrumentu yra viena problema: jis neturi dinamikos, yra labai mechaniškas, kaladėlės skamba vienodai… Todėl techniškai atrodo, kad tu tiesiog žaistum „Tetrį“, – komentuos M. Mikutavičius.

O ar šis lietuviško paveldo įkvėptas pasirodymas taps Karolio bilietu į kitą etapą, sužinosite jau šio sekmadienio laidoje.

„Lietuvos talentai“ – sekmadienį, 19.30 val. per TV3!

