  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Marčiulionis liko be taškų G lygos rungtynėse

2025-11-24 08:06 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-24 08:06

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) G lygoje blykstelėti nepavyko Augustui Marčiulioniui.

A.Marčiulionis žaidė trumpai

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) G lygoje blykstelėti nepavyko Augustui Marčiulioniui.

0

Lietuvis žaidė trumpai, o jo atstovaujami Los Andželo „Lakers“ dubleriai (5/1) namie 108:105 (26:30, 28:31, 29:26, 25:18) įveikė San Fransisko „Golden State Warriors“ dukterinę komandą (0/7).

A.Marčiulionis ant parketo pradėjo antrąjį kėlinį, tačiau šiam įpusėjus sėdo ant suolo ir vėliau ant parketo negrįžo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įžaidėjas per 5 minutes taškais nepasižymėjo (0/1 dvitaškio), atkovojo kamuolį ir atliko rezultatyvų perdavimą. Jo žaistą atkarpą „Lakers“ pralaimėjo 12 taškų.

Po 22 taškus lietuvio komandai surinko R.J.Davisas (4 atk. kam., 2/8 tritaškių), Nickas Smithas (2/6 tritaškių) ir Drew Timme’as (5 atk. kam., 3/4 tritaškių). Svečiams 25 taškus surinko L.J.Cryeris (7 rez. perd., 5/12 tritaškių).

„Lakers“ pirmauja Vakarų divizione, o artimiausią mačą sužais lapkričio 30-ąją, lankydami San Diego „Clippers“ (3/2).

