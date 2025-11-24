Marčiulionis liko be taškų G lygos rungtynėse

Lietuvis žaidė trumpai, o jo atstovaujami Los Andželo „Lakers“ dubleriai (5/1) namie 108:105 (26:30, 28:31, 29:26, 25:18) įveikė San Fransisko „Golden State Warriors“ dukterinę komandą (0/7).
A.Marčiulionis ant parketo pradėjo antrąjį kėlinį, tačiau šiam įpusėjus sėdo ant suolo ir vėliau ant parketo negrįžo.
Įžaidėjas per 5 minutes taškais nepasižymėjo (0/1 dvitaškio), atkovojo kamuolį ir atliko rezultatyvų perdavimą. Jo žaistą atkarpą „Lakers“ pralaimėjo 12 taškų.
Po 22 taškus lietuvio komandai surinko R.J.Davisas (4 atk. kam., 2/8 tritaškių), Nickas Smithas (2/6 tritaškių) ir Drew Timme’as (5 atk. kam., 3/4 tritaškių). Svečiams 25 taškus surinko L.J.Cryeris (7 rez. perd., 5/12 tritaškių).
„Lakers“ pirmauja Vakarų divizione, o artimiausią mačą sužais lapkričio 30-ąją, lankydami San Diego „Clippers“ (3/2).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!