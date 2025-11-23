 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Nuggets“ susidūrė su antra puolėjo netektimi

2025-11-23 20:34 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-23 20:34

Jono Valančiūno atstovaujama Denverio „Nuggets“ dėl traumos kuriam laikui prarado Aaroną Gordoną, skelbia ESPN.

A.Gordonas iškrito iš rikiuotės (Scanpix nuotr.)

Jono Valančiūno atstovaujama Denverio „Nuggets“ dėl traumos kuriam laikui prarado Aaroną Gordoną, skelbia ESPN.

0

30-metis 206 cm ūgio puolėjas pasitempė raumenį ir nežais nuo 4 iki 6 savaičių.

Tai antro svarbaus puolėjo netektis – „Nuggets“ nepadeda ir Christianas Braunas.

A.Gordonas šį sezoną Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA)per 28 minutes renka 18,8 taško, 5,9 atkovoto kamuolio ir 1,3 rezultatyvaus perdavimo statistiką.

„Nuggets“ per 16 mačų pasiekė 12 pergalių.

