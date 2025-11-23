„Nuggets“ susidūrė su antra puolėjo netektimi

30-metis 206 cm ūgio puolėjas pasitempė raumenį ir nežais nuo 4 iki 6 savaičių.
Tai antro svarbaus puolėjo netektis – „Nuggets“ nepadeda ir Christianas Braunas.
A.Gordonas šį sezoną Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA)per 28 minutes renka 18,8 taško, 5,9 atkovoto kamuolio ir 1,3 rezultatyvaus perdavimo statistiką.
„Nuggets“ per 16 mačų pasiekė 12 pergalių.
