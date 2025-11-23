G lygoje – lemiamus taškus rinkęs Jakučionis

Svečiuose ji 101:98 (15:34, 28:25, 24:21, 34:18) palaužė Viskonsino „Herds“ (1/6).
K.Jakučionis per 28 minutes pelnė 15 taškų (6/9 dvit., 0/3 trit., 2/3 baud.), atkovojo 4 kamuolius, 3 – prarado, atliko 6 perdavimus, blokavo 2 metimus.
Likus 3 minutėms komandas skyrė 7 taškai (98:91), bet tada skirtumas ėmė tirpti ir prie to stipriai prisidėjo lietuvis. Steve‘as Settle‘as pataikė iš toli, K.Jakučionis – dvitaškį, o pirmasis jų rezultatą persvėrė – 100:98. Galiausiai lietuvis dar stojo mesti baudų, pataikė vieną ir jos užteko pergalei.
Prie pergalės taip pat 26 taškus pridėjo Ethanas Thompsonas (11 atk. kam.), 12 – Gabe‘as Madesenas, po 11 – Alexas Fudge‘as ir S.Settle‘as.
„Herds“ 20 taškų įmetė Johnny Davisas, 16 – Victoras Oladipo (8 atk. kam., 7 rez. perd.), 14 – Craigas Randallas ir Stephenas Thompsonas.
