  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

G lygoje – lemiamus taškus rinkęs Jakučionis

2025-11-23 08:53 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-23 08:53

Kasparas Jakučionis stipriai prisidėjo, kad Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) G lygoje pergalę įsirašytų Majamio „Heat“ dublerė „Sioux Falls Skyforce“ (5/3).

K.Jakučionis pelnė 15 taškų (Scanpix nuotr.)

0

Svečiuose ji 101:98 (15:34, 28:25, 24:21, 34:18) palaužė Viskonsino „Herds“ (1/6).

K.Jakučionis per 28 minutes pelnė 15 taškų (6/9 dvit., 0/3 trit., 2/3 baud.), atkovojo 4 kamuolius, 3 – prarado, atliko 6 perdavimus, blokavo 2 metimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Likus 3 minutėms komandas skyrė 7 taškai (98:91), bet tada skirtumas ėmė tirpti ir prie to stipriai prisidėjo lietuvis. Steve‘as Settle‘as pataikė iš toli, K.Jakučionis – dvitaškį, o pirmasis jų rezultatą persvėrė – 100:98. Galiausiai lietuvis dar stojo mesti baudų, pataikė vieną ir jos užteko pergalei.

Prie pergalės taip pat 26 taškus pridėjo Ethanas Thompsonas (11 atk. kam.), 12 – Gabe‘as Madesenas, po 11 – Alexas Fudge‘as ir S.Settle‘as.

„Herds“ 20 taškų įmetė Johnny Davisas, 16 – Victoras Oladipo (8 atk. kam., 7 rez. perd.), 14 – Craigas Randallas ir Stephenas Thompsonas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

