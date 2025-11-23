Dainą Bilevičiūtę pribloškė viešbučio darbuotojo ištarti žodžiai: „Po-sovietinis aptarnavimas“

Naujienų portalui tv3.lt Daina Bilevičiūtė papasakojo, kaip jos mokinėms sekėsi dainos konkurse, pastebėtą problemą ir kainas.
Dalyvavo konkurse
Pradėdama pokalbį apie kelionę į Serbiją, moteris atskleidė, kokiu tikslu čia vyko.
„Pasirinkau šią kryptį, nes čia antrą kartą dalyvaujame tarptautiniame vaikų dainos konkurse-festivalyje „Mokinukės“. Čia dalyvavo vaikai iki penkiolikos metų. Šis projektas vyksta bendradarbiaujant su televizija – tai dainų konkursas“, – šyptelėjo ji.
Daina pasidžiaugė, kad jos mokinės puikiai pasirodė konkurse: „Mūsų lievuviška daina „Boružėlė septintaškė“ mažųjų vaikų kategorijoje laimėjo trečią vietą. Dainelė labai patiko, kai kurie užsieniečiai net prašė fonogramos. Kartu dalyvavo mergytė iš Anglijos, kuri laimėjo antrą vietą vyresnių vaikų kategorijoje, atlikdama įspūdingą dainą.“
Tiesa, konkurse pastebėjo ir spragą vertinimo sistemoje. „Konkurse susidūrėme su „Eurovizijos“ tipo problema. Komisijoje sėdėjo bulgaras, makedonietis, slovėnas, vengras, serbai, juodkalnietis ir Bosnijos bei Hercegovinos atstovai, o tik pora buvo iš kitų Europos šalių. Taip susiklostė, kad komisijos nariai dažniausiai kėlė balus savo šalims, o mūsų negalėjo nužeminti dėl geros dainos. Tačiau dėl šios nuostatos negavome pagrindinio prizo, nes balus kėlė už kitų šalių atstovus. Susidūrėme su ta pačia problema kaip ir anksčiau, bet tokia jau realybė“, – kalbėjo vokalo mokytoja.
Prakalbo apie kainas ir maistą
Moteris laiką leido Serbijos antrame pagal dydį mieste: „Mes buvome Novi Sade, Serbijoje. Labai gražus miestas su tvirtovėmis ir senamiesčiu. Projektas vyko baleto mokyklos koncertų salėje tris dienas. Vaikai dainavo, šoko, vaidino – daug veiklos, bet pagrindinis vertinimo kriterijus buvo daina.“
Pasiteiravus, kiek kainavo apsistoti šiame mieste, Daina atskleidė ir kokius minusus įžvelgė: „Pagal programą mus apgyvendino keturių žvaigždučių viešbutyje praktiškai miesto centre. Už penkias paras su pusryčiais mokėjo mano tėvai 350 eurų. Viešbutis turėjo SPA, bet juo nepavyko pasinaudoti, nes nebuvo vietų. SPA buvo labai mažas, todėl, kai parduodamas viešbutis su SPA, atvykus gali nebūti galimybės juo naudoti. Tai truputį keista tvarka – niuansas iš sovietizmo laikų.“
Tiesa, moterį sužavėjo ir šalies maisto kokybė. „Teko lankytis ne viename restorane. Restoranai buvo labai aukšto lygio, maistas – puikus. Kaip jie patys sako, jų nacionalinis maistas – mėsa. Pasirinkimas didelis: jautiena, kiauliena, aviena, vištiena, nuo vytintos iki įvairių kepsnių.
Pavyzdžiui, prabangiame restorane užsisakius šonkauliukus, atneša net 300 gramų mėsos – didelės porcijos, nepavyko suvalgyti net pusės. Buvome dar žuvies restorane, bet ragavome vėl mėsą: vištienos su tarkuotu sūriu, kiaulienos sūrio padaže, jautienos didelį kepsnį. Taip pat daug daržovių, ypač populiarūs smulkiai tarkuoti švieži kopūstai. Maistas tikrai skanus, saldumynai – ne per saldūs. Pavyzdžiui, baklava ne tokia saldi kaip Turkijoje, bet šviežia ir skani“, – savo patirtimi dalijosi ji.
Tiesa, neretai Daina nė nesuprato, iš ko pagaminti tam tikri patiekalai: „Pietums mums duodavo kažką ir nesupranti, ką. Teko paragauti tokių jų nacionalinių paplotėlių. Valgai, bet nežinai, su kuo tiksliai. Buvo ir mėsos gaminių, kurių sudėtį sunku atspėti, tačiau skonis puikus. Pusryčiams dažniausiai buvo kažkokia mėsa apkepta džiuvėsėliuose, bet viskas patiko. Kainos restoranuose įvairios – nuo 7 iki 15 eurų, porcijos labai didelės. Pavyzdžiui, BBQ šonkaulių porcija buvo labai didelė. Sunku vienai būtų suvalgyti ją.“
Nepaisant gardaus maisto, kai kas ne itin patiko pašnekovei. „Tačiau po-sovietinis aptarnavimas buvo jaučiamas. Pavyzdžiui, viešbutyje keturių žvaigždučių aptarnavimas nebuvo labai geras. Pusryčių metu viena mergytė (6 m.) atsisėdo ant medinės palangės, o vienas restorano darbuotojas iš karto liepė nuliptii piktu tonu. Registratūroje pastatyti foteliai, mes ten kalbėjomės, o viešbučio darbuotoja liepė garsiai kalbantis. Nors miestiečiai draugiški, viešbutyje buvo gana susireikšminęs aptarnavimas.
Tačiau aplinka tikrai verta dėmesio. Baleto mokykla gražiai sutvarkyta, yra sutvarkyti namai, bet pasitaiko ir nesutvarkytų. Maistas geras, daug vaisių. Parduotuvėse galima rasti įvairių vaisių, mėsos ir sūrių. Sriubos tirštos, su daug mėsos. Oras mums buvo palankus, saulė švietė. Serbija ganėtinai žalia, viskas labai gražiai“, – teigė D. Bilevičiūtė.
