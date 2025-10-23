Daina Bilevičiūtė prisiminė lemtingą susitikimą su karve: „Ji bėga ir aš bėgu“

Ji atvirauja, kad jau trejų metų buvo tokia drąsi ir smalsi, kad išsiruošė viena į turgų nupirkti mamai gėlių – ir tuo metu sukėlė tikrą paniką visai šeimai bei kaimynams. Tačiau gyvenimas tarp miesto ir kaimo suteikė Dainai daugybę spalvingų patirčių – nuo susidūrimo su bėgančia karve iki kasdienių darbų ritmų, kurie formavo jos charakterį.
Atskleidė, kokia buvo kasdienybė kaime
Anot Dainos, kaimo gyvenimas buvo neatsiejama jos vaikystės dalis. Ji sako puikiai prisimenanti viską – nuo darbų iki kasdienybės smulkmenų.
Dainos vaikystės kaime netrūko įvairovės ir atradimų. Ūkis jai atrodė be galo įdomus – kiekvienas kampelis slėpė savą gyvenimą. Tvartuose glaudėsi visi įmanomi gyvūnai: nuo vištų ir galingų gaidžių iki paršiukų bei netikėtų „gyventojų“ – žiurkių, kurios, rodos, buvo neatsiejama to meto kaimo dalis.
„Visas kaimiškas procesas – daržai, laukai… Pati karvės nemokėjau melžti. Eidavau tik su baba: ji imdavo kibirą, aš – puodelį, ir dar katinas kartu lydėdavo. Kai reikėdavo pieno, tai būdavo mūsų maža ekspedicija“, – šiltais prisiminimais dalijasi dainininkė.
Pasak atlikėjos, visada reikėdavo padėti darbuose: ravėti daržus, plauti kambarius ar atlikti kitus ūkio darbus. Tačiau kartu su vaikystės draugais ji vis tiek rasdavo laiko ir žaidimams.
Daina turi ir daugybę linksmų prisiminimų. „Būdama trejų metų turėjau pinigėlių ir nusprendžiau nupirkti mamai gėlių. Tada buvau Plungėje. Visi labai išsigando, kad dingau, pradėjo manęs ieškoti. O aš po poros valandų grįžau su gėlėmis.
Kai paklausė, kur buvau, atsakiau: turguje. Mama klausė, kaip perėjau gatvę, o aš pasakiau – paprašiau. Taigi, trijų metukų jau viena varinėjau, buvau labai aktyvi mergina. Atsimenu, kad visi tada labai išsigando ir ieškojo manęs visur“, – šypsodamasi prisimena ji.
Kaime išmoko važiuoti motociklu
Dainininkė Daina prisimena, kad vaikystėje jos gyvenimas dalijosi tarp miesto ir kaimo, kur praleisdavo net po kelis mėnesius. Tačiau būtent kaime moteris patyrė ir tikrų iššūkių, kurie greitai parodė, kad gyvenimas čia ne visada ramus. Vieną vasarą ją išgąsdino nutikimas su kaimynų karve – šiai nulūžo ragas, ji nutrūko ir puolė bėgti.
„Karvė bėga ir aš bėgu. O man tai baisu, nes ta karvė bėga. Tam tikrų kaimiškų dalykų žmonės nebijodavo, o man jau kažkiek būdavo baisoka“, – atvirauja atlikėja.
Ne ką mažiau baimės kėlė ir gaidys, kuris nuolat kapodavo kojas.
„Jis atsistojo prie siauro praėjimo vienoje pusėje, o aš kitoje, ir jau pasiruošė šokti. Žinot ką aš dariau? Aš šokau ir gaidys šoko. Aš per tą gaidį į laukus“, – prisimena Daina. Galiausiai ji prisimena, kad senelis tą gaidį papjovė, kad daugiau jos nepultų.
Vis dėlto prisiminimai iš kaimo – ne tik apie išgąsčius. Dainai ten teko ragauti ir sunkaus darbo:
„Reikėdavo ravėti kolokių vagas po du su puse kilometro. Būdavo normos tos vadinamos, mus išleisdavo vaikus ir ravėdavom tas vagas, užsidirbdavom pinigų.“
Tačiau kaimas dovanojo ir pirmuosius tikrus nuotykius – būtent ten ji išmoko važiuoti motociklu. Tuo metu didžiausia jos svajonė buvo vairuoti lengvą sovietinį motociklą „Javą“, kuris, pasak jos pačios, „būtų kaip dabar britva“ – greitas ir manevringas, bet reikalaujantis įgūdžių. Vis dėlto dėl mažo svorio motociklo posūkiuose ji ne visada sugebėdavo išlaikyti.
„Mano draugas sėsdavo ant antros sėdynės, už manęs, ir kai aš darydavau posūkį, jis padėdavo motociklą išlaikyti“, – pasakoja atlikėja. Kartą vairuojant nepasisekė – Daina nusivertė tiesiai į kukurūzų lauką.
„Tais laikais kukurūzai buvo po du metrus aukščio! Bet, ačiū Dievui, viskas baigėsi gerai“, – priduria ji.
Kaime netrūko ir kitokių nuotykių – sodai, daržai, paslaptingos vaikų išdaigos. Daina sako turėjusi tris artimas drauges, kurios visada ją saugojo, nes pati buvo mažutė ir labai liekna.
„Turėdavom tokią chebrą, tai eidavom naktį obuolių, kriaušių vogti, važiuodavom, lipdavom per tvoras. Vienu žodžiu, gyvendavom pilnakraujį, kaimišką gyvenimą – ką reikia daryti: bėgti, lakstyti, išdykauti“, – su nostalgija sako ji.
Dabartinis ryšys su kaimu
Šiandien Daina su kaimu tiesioginio ryšio nebepalaiko. Anksčiau ji turėjo savo sodybą, kur siekė ugdyti kultūrinį turizmą – augino daržoves, sodino bulves, morkas, burokus, prižiūrėjo darželius ir pjaudavo žolę.
„Dar darau visokius konservavimus iš uogų ir daržovių, tai man malonu, tai lyg terapija“, – pasakoja atlikėja.
Net ir dabar ji palaiko ryšį su augalais – neseniai darė svarainių sultis ir džiovino pačius svarainius, kuriuos augino savo sodyboje.
Nors grįžti prie kaimo darbų ji neplanuoja, kelionės po autentiškas kaimiškas vietoves jai visada teikia džiaugsmą.
„Neseniai grįžau iš Makedonijos. Ten dar pilna avių, karvių, ožkų – visa vietovė tikrai kaimiška. Pas mus tokių vaizdų jau galbūt mažiau. Buvo labai įspūdinga“, – sako Daina, pabrėždama, kad gamta ir paprastas gyvenimas vis dar sugeba sužavėti.
