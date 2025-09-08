Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Šio Lietuvos kaimo gyventojai nebenori tylėti: iš baimės nebegali sumerkti akių

2025-09-08 07:45 / šaltinis: birzietis.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: birzietis.lt aut.
2025-09-08 07:45

Meilūnų kaimo gyventojai nebegali ir nebenori tylėti – realią grėsmę keliantis kaimynas, turintis sveikatos problemų, vos prieš mėnesį supleškinęs savo namus, vėl grįžo į Meilūnus.

Meilūnų kaimo gyventojai kreipėsi į žurnalistus (nuotr. I. Butkevičiūtės)
6

Meilūnų kaimo gyventojai nebegali ir nebenori tylėti – realią grėsmę keliantis kaimynas, turintis sveikatos problemų, vos prieš mėnesį supleškinęs savo namus, vėl grįžo į Meilūnus.

REKLAMA
3

Žmonės išsigandę, kad nebūtų sudeginta pusė kaimo – naktimis budėjo, iš baimės negalėjo sumerkti akių, rašoma naujienų portale „Biržiečių žodis.“

Meilūnų kaimo drama: siautėja neadekvatus kaimynas
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Meilūnų kaimo drama: siautėja neadekvatus kaimynas

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kambaryje susikūrė laužą

Meilūnų kaimo, esančio Vabalninko seniūnijoje, seniūnaitė Sandra Bieliauskienė sakė, kad bendruomenė ilgai buvo kantri ir taikstėsi su ligoto kaimyno Roberto (vardas pakeistas, redakcijai žinomas) išpuoliais. 

REKLAMA
REKLAMA

Dar nesulaukęs nė 60 metų, Meilūnų kaimo gyventojas liūdnai išgarsėjo, kai vos prieš mėnesį sudegino savo namus. 

REKLAMA

Jis tiesiog kambaryje susikūrė laužą, o pats išėjo į lauką stebėti, kaip pleška namai... Atvykus ugniagesiams ir policijos pareigūnams vyras tik šypsojosi, nieko neslėpdamas pasakojo apie savo idėją – užsikurti laužą kambaryje. 

Meilūniečio namui virtus degėsiais, visas kaimas pasijuto nesaugiai – o jeigu girtas kaimynas kada nors padegtų ir jų namus? Ar spėtų gyvi pasprukti iš liepsnos?

REKLAMA
REKLAMA

Biržų rajono savivaldybės administracijos asmenų su negalia atvejo vadybininkas Edgaras Mockevičius turėjo gerų žinių – meilūnietį pavyko įkalbėti persikelti iš ūkinio pastato į socialinį būstą. Tačiau ar tai ilgam?

Meilūniečiai pasakojo gavę patarimų niekur nesikreipti – esą bus gėda „ant visos Lietuvos“. Tačiau kaimo žmonėms trūko kantrybės: kasdien jausti baimę dėl neprognozuojamo kaimyno jiems buvo kur kas baisiau nei viešai iškelta problema. 

Anot Meilūnų kaimo seniūnaitės Sandros Bieliauskienės (kairėje), vietiniai gyventojai buvo priversti kreiptis pagalbos į žurnalistus, nes baiminasi, kad galimas padegėjas gali sudeginti jų sodybas, o atsakingos tarnybos delsia imtis konkrečių veiksmų.

Šaltinis: „Biržiečių žodis“ 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
????
????
2025-09-08 08:31
nesizaviu sovietiniais laikais,bet tada tokius uzdarydavo,kad nekeltu aplinkiniams gresmes.O dabar ju pilna ir nezinai,kada nukentesi...Ar dabar yra kokios tarnybos,kurios atsakingos?
Atsakyti
Reikia-
Reikia-
2025-09-08 08:43
-Labai patyliukais padėti in tinkamą wietą...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų