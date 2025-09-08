Šio Lietuvos kaimo gyventojai nebenori tylėti: iš baimės nebegali sumerkti akių

Žmonės išsigandę, kad nebūtų sudeginta pusė kaimo – naktimis budėjo, iš baimės negalėjo sumerkti akių, rašoma naujienų portale „Biržiečių žodis.“
Kambaryje susikūrė laužą
Meilūnų kaimo, esančio Vabalninko seniūnijoje, seniūnaitė Sandra Bieliauskienė sakė, kad bendruomenė ilgai buvo kantri ir taikstėsi su ligoto kaimyno Roberto (vardas pakeistas, redakcijai žinomas) išpuoliais.
Dar nesulaukęs nė 60 metų, Meilūnų kaimo gyventojas liūdnai išgarsėjo, kai vos prieš mėnesį sudegino savo namus.
Jis tiesiog kambaryje susikūrė laužą, o pats išėjo į lauką stebėti, kaip pleška namai... Atvykus ugniagesiams ir policijos pareigūnams vyras tik šypsojosi, nieko neslėpdamas pasakojo apie savo idėją – užsikurti laužą kambaryje.
Meilūniečio namui virtus degėsiais, visas kaimas pasijuto nesaugiai – o jeigu girtas kaimynas kada nors padegtų ir jų namus? Ar spėtų gyvi pasprukti iš liepsnos?
Biržų rajono savivaldybės administracijos asmenų su negalia atvejo vadybininkas Edgaras Mockevičius turėjo gerų žinių – meilūnietį pavyko įkalbėti persikelti iš ūkinio pastato į socialinį būstą. Tačiau ar tai ilgam?
Meilūniečiai pasakojo gavę patarimų niekur nesikreipti – esą bus gėda „ant visos Lietuvos“. Tačiau kaimo žmonėms trūko kantrybės: kasdien jausti baimę dėl neprognozuojamo kaimyno jiems buvo kur kas baisiau nei viešai iškelta problema.
Anot Meilūnų kaimo seniūnaitės Sandros Bieliauskienės (kairėje), vietiniai gyventojai buvo priversti kreiptis pagalbos į žurnalistus, nes baiminasi, kad galimas padegėjas gali sudeginti jų sodybas, o atsakingos tarnybos delsia imtis konkrečių veiksmų.
Šaltinis: „Biržiečių žodis“
