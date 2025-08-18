Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Smurto proveržis Šilutėje: girtas vyras pakėlė ranką prieš mažametį

2025-08-18 09:10 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-18 09:10

Šilutėje neblaivus vyras sekmadienį smurtavo prieš mažametį vaiką, informavo policija.

Policija BNS Foto

Šilutėje neblaivus vyras sekmadienį smurtavo prieš mažametį vaiką, informavo policija.

1

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 18 val. 30 min. Knygnešių gatvėje, prie daugiabučio namo laiptinės, galimai neblaivus (2,40 prom.) vyras (gim. 1974 m.) sukėlė fizinį skausmą mažamečiui (gim. 2012 m.).

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

