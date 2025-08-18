Smurto proveržis Šilutėje: girtas vyras pakėlė ranką prieš mažametį

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 18 val. 30 min. Knygnešių gatvėje, prie daugiabučio namo laiptinės, galimai neblaivus (2,40 prom.) vyras (gim. 1974 m.) sukėlė fizinį skausmą mažamečiui (gim. 2012 m.).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
