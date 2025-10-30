Priminė atvejį, kas vyko oro balionui susidūrus su lėktuvu: „Atsitiktinumo dėka pavyko atsipirkti avariniu nusileidimu“

Toks pasakymas stebina daugelį, mat vienas balionas su cigarečių dėže leidosi net pačiame Vilniaus oro uoste. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad dabar tiesiog pradėjome matyti daugiau – kariai gavo naujus radarus. Užsienio reikalų ministrasinistras Kęstutis Budrys sako, kad pernai valdžia rinkosi šią problemą nutylėti, nes artėjo Seimo rinkimai.
K. Budrys sulaukė kritikos dėl saugumo padėties
Seimo trečių rūmų galeriją puošia nauja piešinių paroda su įvairiais lietuviškais posakiais, o vienas jųru vaizduoja tris ožius prie stalo. Užrašas skelbia – „Šaukštai po pietų. Bet nereikia rodyti ožių“.
Panašiai prie stalo pas konservatorius frakcijoje pasijuto ir užsienio reikalų ministras K. Budrys, kuris sulaukė priekaištų dėl kilusios balionų krizės.
„10 mėnesių jau pakankamas laikas buvo susidėlioti planus. Jeigu įskrenda į oro uostą – toks atsakas, jeigu neįskrenda, kitoks atsakas“, – kritikavo konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
Nors dabartinė Vyriausybė dažnai kartoja, kad situacija yra valdoma, bet iš esmės vyksta ne valdymas, o tik stebėjimas ir komentavimas.
„Man kartais toks jausmas, gerbiamas Kęstuti, kad jūs daugiau dirbate stebėtoju. Politikos apžvalgininku“, – sakė L. Kasčiūnas.
„Oro navigacija“ pakomentavo situaciją
Tačiau K. Budrys atkerta – kritikuojantys konservatoriai patys turėjo šią problemą, jos neišsprendė, tiesiog ją nutylėdavo.
„Na, nėra ta situacija nauja. Ne vakar mums čia tuos balionus pirmus pripūtė. Jie čia kartojasi ir kartojasi. Kas yra naujo, tai pasekmės, nes civilinė aviacija dabar šiek tiek užkėlė kartelę pačių saugumo priemonių. Dėl to mes patiriame tas pasekmes oro uostuose“, – įsitikinęs K. Budrys.
Anot Budrio – jautriau į situaciją ėmė žiūrėti už skrydžių saugą atsakinga „Oro navigacija“, kuri ir priima sprendimus dėl balionų uždaryti oro erdvę lėktuvų skrydžiams.
„Tie mūsų vertinimai minimaliai pakito, iš tikrųjų. Nesiečiau to su mūsų kažkokiu labiau kritiškesniu vertinimu ar dar kažkuo“, – tikino „Oro navigacijos“ direktorius Saulius Batavičius.
Tad klausimas, kas pasikeitė – kai balionai su cigaretėmis netrukdomi skraidė pernai, skrydžiai nebūdavo stabdomi. O kai tokie patys balionai skraido šiemet, skrydžiai jau stoja.
„Todėl, kad pernai buvome akli viščiukai ir daug dalykų nematėme. Tai ačiū Dievui, kad neįvyko katastrofa ir tiesiog mes tam tikrų objektų judančių, mes tiesiog nematėme ir nebuvo priimti sprendimai uždaryti oro erdvę“, – aiškino I. Ruginienė.
„Oro navigacijos“ direktorius teigia, kad tikrai pastebimas suintensyvėjimas.
„Mūsų įsitikinimu, pats mastas pasikeitė, kiekis balionų, taip pat mūsų bendradarbiavimas su kariuomene. Mes dabar daug greičiau, daug geriau informaciją gauname iš kariuomenės ir daug geriau vertiname tą situaciją“, – teigė S. Batavičius.
Dalis balionų nebuvo surasta
Pasieniečiai spalį perėmė 61 cigarečių krovinį, prikabintą prie balionų. Neabejojama, kad dalies balionų su dėžėmis institucijos nerado, tad bendras į Lietuvą pasiųstų balionų skaičius, tikėtina, šį mėnesį siekia bent kelis šimtus.
Tačiau pernai rugsėjį pasieniečiai taip pat kalbėjo, kad per mėnesį į Lietuvą galėjo būti pasiųsta pustrečio šimto tokių balionų. Tad „Oro navigacijos“ vadovo žodžiai apie mažesnį mastą – stebina.
„Pagal skaičius, mes šiai dienai neturime jų daugiau, negu kad buvo prieš metus. Noriu pasakyti, kad situacija buvo panaši, analogiška, tiek pagal tai, kur jie nusileisdavo, tie oro balionai, kaip jie skrisdavo, kryptis, koks buvo vėjas, tą noriu akcentuoti“, – įsitikinęs K. Budrys.
Budrys pernai, kol dar konservatoriai buvo valdžioje, dirbo prezidento patarėju nacionaliniam saugumui. Informaciją apie atskrendančius balionus turėjo išsamią.
„Suprantame, kur buvome prieš metus, buvome rinkimų tiesiojoje, ir dėl to nesinorėjo jokių politinių didesnių daryti vertinimų ar tos problemos aktualizuoti. Reikia vieni kitiems irgi į akis pasižiūrėti, žiūrint į šią problemą“, – nedramatizuoja K. Budrys.
„Aš turiu tai paneigti, todėl, kad tikrai niekada nebūčiau leidusi nesiimti priemonių dėl to, kad yra rinkimai, – su K. Budrio pasisakymais nesutiko buvusi premjerė Ingrida Šimonytė. — Niekas man turbūt negalės priminti situacijos, kada reikėjo uždaryti oro uostą tris dienas iš eilės. Bet vienas balionas oro uosto teritorijoje buvo nusileidęs. Ir Vyriausybė tada pradėjo ieškoti iš karto techninių sprendimų, bet techninių sprendimų iki šiol nesigirdi“.
„Jeigu pernai neuždarėme, neapribojome eismo, tai reiškia, tai darėme atsakingai, įvertinę situaciją. Šiemet situacija pakitusi“, – pridūrė „Oro navigacijos“ direktorius.
Buvusi premjerė taip pat išgirdo žurnalisto klausimą: kodėl oro uosto skrydžiai nebuvo stabdomi jos valdymo metais, nors irgi skrido link oro uosto?
„Na, žiūrėkit, jeigu būtų buvusi grėsmė saugumui, tai faktas, kad būtų buvę sustabdyta taip pat. Jeigu jūs bandote manęs klausti, ar buvo kokių nors politinių nurodymų nestabdyti oro uosto veiklos, tai žinoma, kad tokių dalykų negalėjo būti“, – aiškino buvusi šalies premjerė.
Pateikė pavyzdį, kuris vos nesibaigė tragiškai
„Oro navigacijos“ vadovas sako, kad balionas su dėže cigarečių lėktuvui buvo grėsmingas pernai, grėsmingas ir dabar.
„Gal girdėjote, Amerikoje atsitikęs įvykis, kai paprastas, tam skirtas meteobalionas, 1 kg svorio, susidūrė su orlaiviu, tai tiktai laimingo atsitiktinumo dėka pavyko atsipirkti avariniu nusileidimu ir sužeistu piloto veidu, šukėmis, stiklo duženomis. Tai čia buvo tam skirtas, standartinis meteobalionas, 1 kg svorio. O mes kalbame apie daug rimtesnius skraidančius objektus“, – situaciją aiškino S. Batavičius.
Pasieniečiai sako, kad pernai jie aptiko virš 200 cigarečių krovinių su balionais. Šiemet šis skaičius priartėjo prie pusšešto šimto.
Tiesa, šiemet nuo sausio kiekvieną mėnesį būdavo aptinkama po labai panašų skaičių kontrabandininkų balionų, jokio didelio padidėjimo šiomis dienomis nėra, o panika šalyje kilo didžiulė.
Kontrabandos organizatorių valdžia taip pat nesučiupo. Per keletą metų dėl tokios kontrabandos teismus pasiekė 16 bylų, kaltais pripažinti 18 kontrabandininkų, nors kelios bylos vis dar vyksta. O kai pernai Seimas leido pasieniečiams šaudyti į tokius balionus, situacija nepagerėjo – pasieniečiai nepaleido nė vieno šūvio, mat patys balionai skrenda kelių kilometrų aukštyje.
