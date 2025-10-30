Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Priminė atvejį, kas vyko oro balionui susidūrus su lėktuvu: „Atsitiktinumo dėka pavyko atsipirkti avariniu nusileidimu“

2025-10-30 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-30 07:30

Sąmyšis dėl balionų ir stojantis oro uosto darbas – naujas, bet pati problema sena. Balionai su kontrabanda į Lietuvą pradėjo skraidyti dar prieš dvejus metus, o pernai tokie skrydžiai įsibėgėjo. Tiesa, oro uosto darbas nebuvo stabdomas, nes anot „Oro navigacijos“, tuomet grėsmių skrydžių saugai nebuvo.

Sąmyšis dėl balionų ir stojantis oro uosto darbas – naujas, bet pati problema sena. Balionai su kontrabanda į Lietuvą pradėjo skraidyti dar prieš dvejus metus, o pernai tokie skrydžiai įsibėgėjo. Tiesa, oro uosto darbas nebuvo stabdomas, nes anot „Oro navigacijos“, tuomet grėsmių skrydžių saugai nebuvo.

REKLAMA
5

Toks pasakymas stebina daugelį, mat vienas balionas su cigarečių dėže leidosi net pačiame Vilniaus oro uoste. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad dabar tiesiog pradėjome matyti daugiau – kariai gavo naujus radarus. Užsienio reikalų ministrasinistras Kęstutis Budrys sako, kad pernai valdžia rinkosi šią problemą nutylėti, nes artėjo Seimo rinkimai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.

K. Budrys sulaukė kritikos dėl saugumo padėties

Seimo trečių rūmų galeriją puošia nauja piešinių paroda su įvairiais lietuviškais posakiais, o vienas jųru vaizduoja tris ožius prie stalo. Užrašas skelbia – „Šaukštai po pietų. Bet nereikia rodyti ožių“.

REKLAMA
REKLAMA

Panašiai prie stalo pas konservatorius frakcijoje pasijuto ir užsienio reikalų ministras K. Budrys, kuris sulaukė priekaištų dėl kilusios balionų krizės.

REKLAMA

„10 mėnesių jau pakankamas laikas buvo susidėlioti planus. Jeigu įskrenda į oro uostą – toks atsakas, jeigu neįskrenda, kitoks atsakas“, – kritikavo konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.

Nors dabartinė Vyriausybė dažnai kartoja, kad situacija yra valdoma, bet iš esmės vyksta ne valdymas, o tik stebėjimas ir komentavimas.

„Man kartais toks jausmas, gerbiamas Kęstuti, kad jūs daugiau dirbate stebėtoju. Politikos apžvalgininku“, – sakė L. Kasčiūnas.

REKLAMA
REKLAMA

„Oro navigacija“ pakomentavo situaciją

Tačiau K. Budrys atkerta – kritikuojantys konservatoriai patys turėjo šią problemą, jos neišsprendė, tiesiog ją nutylėdavo.

„Na, nėra ta situacija nauja. Ne vakar mums čia tuos balionus pirmus pripūtė. Jie čia kartojasi ir kartojasi. Kas yra naujo, tai pasekmės, nes civilinė aviacija dabar šiek tiek užkėlė kartelę pačių saugumo priemonių. Dėl to mes patiriame tas pasekmes oro uostuose“, – įsitikinęs K. Budrys.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Anot Budrio – jautriau į situaciją ėmė žiūrėti už skrydžių saugą atsakinga „Oro navigacija“, kuri ir priima sprendimus dėl balionų uždaryti oro erdvę lėktuvų skrydžiams.

„Tie mūsų vertinimai minimaliai pakito, iš tikrųjų. Nesiečiau to su mūsų kažkokiu labiau kritiškesniu vertinimu ar dar kažkuo“, – tikino „Oro navigacijos“ direktorius Saulius Batavičius.

REKLAMA

Tad klausimas, kas pasikeitė – kai balionai su cigaretėmis netrukdomi skraidė pernai, skrydžiai nebūdavo stabdomi. O kai tokie patys balionai skraido šiemet, skrydžiai jau stoja.

„Todėl, kad pernai buvome akli viščiukai ir daug dalykų nematėme. Tai ačiū Dievui, kad neįvyko katastrofa ir tiesiog mes tam tikrų objektų judančių, mes tiesiog nematėme ir nebuvo priimti sprendimai uždaryti oro erdvę“, – aiškino I. Ruginienė.

REKLAMA

„Oro navigacijos“ direktorius teigia, kad tikrai pastebimas suintensyvėjimas.

„Mūsų įsitikinimu, pats mastas pasikeitė, kiekis balionų, taip pat mūsų bendradarbiavimas su kariuomene. Mes dabar daug greičiau, daug geriau informaciją gauname iš kariuomenės ir daug geriau vertiname tą situaciją“, – teigė S. Batavičius.

Dalis balionų nebuvo surasta

Pasieniečiai spalį perėmė 61 cigarečių krovinį, prikabintą prie balionų. Neabejojama, kad dalies balionų su dėžėmis institucijos nerado, tad bendras į Lietuvą pasiųstų balionų skaičius, tikėtina, šį mėnesį siekia bent kelis šimtus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau pernai rugsėjį pasieniečiai taip pat kalbėjo, kad per mėnesį į Lietuvą galėjo būti pasiųsta pustrečio šimto tokių balionų. Tad „Oro navigacijos“ vadovo žodžiai apie mažesnį mastą – stebina.

„Pagal skaičius, mes šiai dienai neturime jų daugiau, negu kad buvo prieš metus. Noriu pasakyti, kad situacija buvo panaši, analogiška, tiek pagal tai, kur jie nusileisdavo, tie oro balionai, kaip jie skrisdavo, kryptis, koks buvo vėjas, tą noriu akcentuoti“, – įsitikinęs K. Budrys.

REKLAMA

Budrys pernai, kol dar konservatoriai buvo valdžioje, dirbo prezidento patarėju nacionaliniam saugumui. Informaciją apie atskrendančius balionus turėjo išsamią.

„Suprantame, kur buvome prieš metus, buvome rinkimų tiesiojoje, ir dėl to nesinorėjo jokių politinių didesnių daryti vertinimų ar tos problemos aktualizuoti. Reikia vieni kitiems irgi į akis pasižiūrėti, žiūrint į šią problemą“, – nedramatizuoja K. Budrys.

REKLAMA

„Aš turiu tai paneigti, todėl, kad tikrai niekada nebūčiau leidusi nesiimti priemonių dėl to, kad yra rinkimai, – su K. Budrio pasisakymais nesutiko buvusi premjerė Ingrida Šimonytė. — Niekas man turbūt negalės priminti situacijos, kada reikėjo uždaryti oro uostą tris dienas iš eilės. Bet vienas balionas oro uosto teritorijoje buvo nusileidęs. Ir Vyriausybė tada pradėjo ieškoti iš karto techninių sprendimų, bet techninių sprendimų iki šiol nesigirdi“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Jeigu pernai neuždarėme, neapribojome eismo, tai reiškia, tai darėme atsakingai, įvertinę situaciją. Šiemet situacija pakitusi“, –  pridūrė „Oro navigacijos“ direktorius.

Buvusi premjerė taip pat išgirdo žurnalisto klausimą: kodėl oro uosto skrydžiai nebuvo stabdomi jos valdymo metais, nors irgi skrido link oro uosto?

„Na, žiūrėkit, jeigu būtų buvusi grėsmė saugumui, tai faktas, kad būtų buvę sustabdyta taip pat. Jeigu jūs bandote manęs klausti, ar buvo kokių nors politinių nurodymų nestabdyti oro uosto veiklos, tai žinoma, kad tokių dalykų negalėjo būti“, – aiškino buvusi šalies premjerė.

REKLAMA

Pateikė pavyzdį, kuris vos nesibaigė tragiškai

„Oro navigacijos“ vadovas sako, kad balionas su dėže cigarečių lėktuvui buvo grėsmingas pernai, grėsmingas ir dabar.

„Gal girdėjote, Amerikoje atsitikęs įvykis, kai paprastas, tam skirtas meteobalionas, 1 kg svorio, susidūrė su orlaiviu, tai tiktai laimingo atsitiktinumo dėka pavyko atsipirkti avariniu nusileidimu ir sužeistu piloto veidu, šukėmis, stiklo duženomis. Tai čia buvo tam skirtas, standartinis meteobalionas, 1 kg svorio. O mes kalbame apie daug rimtesnius skraidančius objektus“, – situaciją aiškino S. Batavičius.

REKLAMA

Pasieniečiai sako, kad pernai jie aptiko virš 200 cigarečių krovinių su balionais. Šiemet šis skaičius priartėjo prie pusšešto šimto.

Tiesa, šiemet nuo sausio kiekvieną mėnesį būdavo aptinkama po labai panašų skaičių kontrabandininkų balionų, jokio didelio padidėjimo šiomis dienomis nėra, o panika šalyje kilo didžiulė.

Kontrabandos organizatorių valdžia taip pat nesučiupo. Per keletą metų dėl tokios kontrabandos teismus pasiekė 16 bylų, kaltais pripažinti 18 kontrabandininkų, nors kelios bylos vis dar vyksta. O kai pernai Seimas leido pasieniečiams šaudyti į tokius balionus, situacija nepagerėjo – pasieniečiai nepaleido nė vieno šūvio, mat patys balionai skrenda kelių kilometrų aukštyje.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

TV3 Žinias žiūrėkite čia:

Spalio 29 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su ekonomistu Nerijum Mačiuliu
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Lukašenka sureagavo į Lietuvos oro erdvėje vyksiančią ataką: tai bebrotiška afera
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Opozicija kritikuoja valdžią dėl balionų krizės: siūlo kurti bepiločių sistemų valdybą
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Verslininkas atskleidė: kūčiukai šiemet brangs
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Lietuva tęsia pasienio uždarymą su Baltarusija, o Lenkija žada 2 punktus – atverti
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Per gaisrą žuvusiam ugniagesiui atidenktas paminklas: Tarnybos, kokia ji buvo – niekada nebebus
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Mokytojai atviri: apie Heloviną vaikai žino, tačiau kas yra Vėlines – tenka priminti
Spalio 28 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su bendrovės „Baltijos tyrimai“ vadove Rasa Ališauskiene
Spalio 28 d. TV3 Žinios. Vairuotojams primena: laiku nepasikeitus padangų gresia baudos – štai kur keitimas pigiausias
Spalio 28 d. TV3 Žinios. Šilumos kainos vis labiau tuštins gyventojų pinigines
Spalio 28 d. TV3 Žinios. Apžvalgininkai įvertino socdemų kandidatą į ministrus: susiduria su kadrų trūkumu?
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Ugniagesys papasakojo, kaip gelbėjo žmones po žemės drebėjimo Turkijoje: „Toks smūgis, kur emociškai jautru“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Po meteorologinių balionų krizės – Prezidentūros noras apriboti Kaliningrado tranzitą
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Meksikoje prasidėjo Mirusiųjų dienos šventės: pamatykite įspūdingą skeletų paradą
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Mokytojų profsąjungos grasina streikuoti: įvardijo sumą, kiek prašė didinti algai
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Lietuvoje plinta nutukimui gydyti skirtas vaistas: gydytojai griežtai įspėja – privalote laikytis 1 taisyklės
Spalio 27 d. TV3 Žinios. „Nemuno aušros“ vicepirmininkas įvardijo, kur ieškos naujojo kultūros ministro: „Ministerija yra visos Lietuvos“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderiu Sauliumi Skverneliu
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Šiems lietuviams Lietuvos bankas švelnins reikalavimus būsto paskolų gavėjams: „Tai gali sukelti kainų didėjimą“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Sąmyšis dėl balionų ir stojantis oro uosto darbas – naujas, bet pati problema sena
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Istorinė Čiurlionio paroda Japonijoje pakibo ant plauko: „Buvo nubraukta apie 15 mln. eurų“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Pamatykite: neeilinis edukacijos centras „Rupert“ atvėrė duris naujoje vietoje su įspūdingu pasirodymu
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Vakarai raunasi plaukus: Kinija paskelbė apribojimus retųjų elementų eksportui
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Specialistai svarsto – kaip elgtis su gyvūnais ekstremalios situacijos metu: ieško humaniškiausio būdo
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Teistumą už narkotikus turintys asmenys negalės dirbti su vaikais – šie skundžiasi diskriminacija
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Ruginienės intrigas įvertinęs politologas Bruveris: „Ši Vyriausybė yra istorinė“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Neįgaliesiems – naujovė, apie kurią vis dar žino ne visi: „Žmonės yra prisiklausę ir iki šiol vadovaujasi mitais“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Mergaitei, pagrobtai Filipavičiaus, priteisti ieškiniai: štai kokią sumą gaus
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Kretingoje pražydo bananas: štai kada kvies paragauti derlių
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Valdžia sukruto tik po trečio Vilniaus oro uosto uždarymo – 3,5 tūkst. keleivių paveikti: Ruginienė prakalbo apie jautrią reakciją
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Radinys Alytaus bažnyčioje nustebino visus – vadina tai išskirtine vieta: „Dar niekur, niekur nesu matęs“
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Atostogos Turkijoje lietuvių šeimai virto tragedija: norėjo parsivežti suvenyrą, o dabar gresia kalėjimas
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Ekonomistai prognozuoja, kad Lietuvos pramonės sektorių ištiks stagnacija
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Sulaikyti du Luvro plėšikai – aiškėja tapatybės: vienas ruošėsi palikti Prancūziją
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Beveik 7 tūkst. keleivių įkalinti oro uostuose – atskleista, kokių nuostolių pridarė kontrabandiniai balionai
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Laiko nekaitaliojimo dar teks palaukti: klausimas atidėtas neribotams laikui
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Plaukimo būreliai patiria tikrą apgultį: tėvai net naktimis laukia atsilaisvinančių vietų
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Tragedija prie Alytaus: „Škoda“ išvažiavo į priešpriešą – vairuotojo gyvybės išgelbėti nepavyko
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Paviešinti kadrai iš tragedijos Šilutėje: aiškėja, kas vyko paskutinę minutę prieš nelaimę
Spalio 25 d. TV3 Žinios. NATO lyderiai ruošia spaudimą Putinui: po Trumpo sankcijų – naujas planas
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Tėvai pakraupę dėl maisto kokybės viename Vilniaus darželių: nuolat randa pelėsių
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Valdžios žinia kontrabandininkams: gresia laisvės atėmimas
Spalio 24 d. TV3 Žinios. Kybartų gyventojai tikina girdėję ir šūvius: Rusijos kariniai orlaiviai, prieš įskrisdami į Lietuvą, šaudė?
Spalio 24 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su „Airguru“ vadove Egle Grašyte
Spalio 24 d. TV3 Žinios. Ruginienė susitiko su „Girių spiečiaus“ bendruomene: žada miškų uriedijos ŽŪM neperduoti
Spalio 24 d. TV3 Žinios. Iš ministrės kėdės išmesta Šakalienė: „Buvo daug šnekų, bet mažai darbų“
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Kuršių nerijoje ėmė plūsti šernų būriai – gamtininkas kaltina gyventojų elgesį
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Jau keturioliktą kartą į Nerį išleisti karališkieji eršketukai: dar maži jie turi saugotis vieno pavojaus
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Nesusipratimas vos nesibaigė tragedija – kariai paleido imitacinius šūvius, policija atsakė tikrais
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Meksikoje – neeilinis pasiruošimas Visų Šventųjų dienai: „Turime tęsti šias tradicijas“
Spalio 23 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su režisiere Dalia Ibelhauptaite
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Protestas, ginantis gyvūnų teises: vos 7 dienų sulaukę paršeliai – kastruojami
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Gyvybės langelyje vos 4 dienų mergytė: aiškėja, kas parašyta mamos raštelyje
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Teisme Celofanas ir Lobovas surengė tikrą šou: siekė nušalinti prokurorą ir teismą
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Pajūryje vyksta pratybos „Audros smūgis 2025“ – smėlyje drakono dantys ir kulkosvaidžiai
Spalio 23 d. TV3 Žinios. NKVC vadas: už balionų atakos slypi Lukašenkos režimas
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Atskleidė, kokia bauda gresia namuose neturintiems dūmų detektoriaus
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Atstatydinta Šakalienė vardijo klaidas ministrės poste: „Gal tikrai man reikia diplomatijos išmokti daugiau“
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Štai kodėl Šinkūnas buvo atmestas į Konstitucinio Teismo teisėjus: „Tai valdančiųjų kerštas prezidentui“
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Štai kas laukia buvusio Prancūzijos prezidento Sarkozy: pasakė kokiomis sąlygomis ir kiek sėdės kalėjime
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Šios įstaigos darbuotojai neapkentė direktorės elgesio: „Su valytojomis bendraujama tiesiog smurtu“
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Poliklinikas jau pasiekė naujos gripo vakcinos: štai kiek žmonių jau pasiskiepijo
Spalio 22 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Ainiumi Lašu
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Pamatykite neeilinį reginį pasienyje: 9 vilkų šeima iš Baltarusijos pelkėmis atkeliavo į Lietuvą
Spalio 21 d. TV3 Žinios. Pasikeitusį Palucko elgesį įvertinęs Pavilionis: „Šita premjerė yra tiesiog Palucko statytinė“
Spalio 21 d. Komentarai iš prezidentūros po G. Nausėdos ir D. Šakalienės susitikimo
Spalio 21 d. TV3 Žinios. Klaipėdos teisme – Seimo rinkimų naktį įvykdyta šiurpi žmogžudystė
Spalio 21 d. TV3 Žinios. Moliūgą milžiną užauginęs lenkas negali atsistebėti: pasiekė šalies rekordą
Spalio 21 d. TV3 Žinios. Moterį nušovęs policininkas Darius Šerpytis pripažintas nekaltu
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Jau dvi savaites tuščias išlikęs Kultūros ministerijos vadovo postas galimai turi nują kandidatą
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Lietuvės žmogžudystė Londone palietė daugelį lietuvių
Spalio 20 d. TV3 Žinios. 75-erių vilkaviškietis Adolfas stebina savo menišku pomėgiu: šeimos nariai namuose jį mato retai
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Artėja neišvengiamas degalų brangimas: taupantys turės ieškoti alternatyvų
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Ruginienė pakomentavo, ką kalbėjo su Šakaliene: „Pasitikėjimas tikrai yra sušlubavęs“
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Nepasiturinčių Lietuvos gyventojų daugėja: „Vakarais su vyru sėdime be šviesos“
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Pristatyta paskutinė magistralės „Via Baltica“ atkarpa: pasienyje susitiko Lietuvos ir Lenkijos prezidentai
Spalio 20 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su komunikacijos specialistu Andriumi Baranausku.
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Senosiose Mackantiškių kapinaitėse Marijonas palaiko mirusiųjų pagerbimo tradicijas: prie vaškinių žvakių – vaišės
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Apledėjęs pirmadienis atnešė problemų: vietomis stojo net iki 30 troleibusų
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Palangoje – ypatinga paroda: ką užsieniečiai pagamino iš lietuviškojo aukso?
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Žaliakalnio funikulieriaus likimas neaiškus: supuvo pabėgiai, o juos pakeisti reikia bent 100 tūkst. eurų
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Rusijoje leista naudotis tik 1 susirašinėjimo programa: „Prisiskambinau seneliui, mirusiam prieš 10 metų – rekomenduoju“
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Šiauliečiai teisina miesto merą, kaltinamą korupcija: „Žinot, jei aš ten būčiau, gal ir aš norėčiau“
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Raimundo kelionė dviračiu nuo Lietuvos iki Lisabonos – motyvuoja 1 dalykas
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Kaunietė globoja varnas: šių paukščių maisto racionas įvairesnis nei žmonių
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Mokytojai pakraupę – naujuose vadovėliuose randa begalę klaidų: „Kažkokia tragedija“
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Grožio paslaugų kainų skirtumai šokiruoja, o specialistai atkerta: „Suprantame, kad pinigai neauga ant medžių“
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Po šioje gatvėje įvykusio gaisro, nori įvesti naują privalomą draudimą: atskleidė kada mokėtumėte ne visais atvejais
Spalio 19 d. TV3 Žinios. JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą
Spalio 19 d. TV3 Žinios. Ignotas Adomavičius sugebėjo ir vėl suerzinti kultūros bendruomenę
Spalio 18 d. TV3 Žinios. Aiškėja daugiau, kaip „Mercedes“ ir „Toyota“ atsidūrė griovyje: nukentėjo 3 žmonėms
Spalio 18 d. TV3 Žinios. Volodymyras Zelenskis: „Mes norime taikos. Putinas nenori“
Spalio 18 d. TV3 Žinios. Švenčiantis Landsbergis rėžė iš peties: „Dumblą reikia mesti lauk su ***šiūpeliu**. A turit ***šiūpelį**?“
Spalio 17 d. TV3 Žinios. Prabilo apie įtemptą biudžetą: pasakė, kiek kitąmet sieks valstybės skola
Spalio 17 d. TV3 Žinios. Į Lietuvą grįžusią Šakalienę Ruginienė apkaltino sabotažu: atsakė, kodėl gynybai gali neužtekti biudžeto
Spalio 17 d. TV3 Žinios. Po atmesto prezidento veto didelė dalis Seimo narių džiaugiasi: „Tai nereikėjo vogti“
Spalio 17 d. TV3 Žinios. Šioje šalyje dirba seniausia 100 metų barista: „Esu šiek tiek keista asmenybė“
Spalio 17 d. TV3 Žinios. Lietuvoje grafienė, Danijoje – didikė kitu vardu? Dviejų paveikslų detektyvas Kretingoje vystosi kaip filmo siužetas
Spalio 17 d. TV3 Žinios. Gariūnų sendaikčiai
Spalio 17 d. TV3 Žinios. Naujausias tyrimas išdavė, ar žmonės ruošiasi karui: išvardijo perkamiausius daiktus
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų