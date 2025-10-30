Socialdemokratai svarstys kandidatą į krašto apsaugos ministrus

Posėdžiuose žadama aptarti potencialius kandidatus į Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovus bei kitus aktualius politinius klausimus. Kaip skelbta, šiomis temomis didžiausios valdančiosios partijos atstovai turėjo diskutuoti antradienį, tačiau susitikimai buvo atšaukti.
„Norime skirti šiek tiek daugiau laiko konsultacijoms dėl kandidatūros. Dabar svarbu sudaryti prielaidas bendram, vieningam sprendimui, kuris atitiktų tiek visuomenės, tiek kariuomenės ir visų susijusių institucijų lūkesčius“, – tuomet skelbė partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Viešojoje erdvėje sklandė ne viena potencialaus kandidato į krašto apsaugos ministrus pavardė. Pirmadienį žiniasklaidoje pasirodė informacija apie tai, kad premjerė Inga Ruginienė į KAM vadovus svarsto teikti dabartinį susisiekimo ministrą Jurą Taminską. Savo ruožtu socialdemokratas žurnalistams neatsakė, ar sulaukė kvietimo tapti krašto apsaugos ministru, tačiau teigė, kad situacija turėtų būti aiškesnė po antradienio valdančiųjų susirinkimo.
Pati ministrė pirmininkė tikino, jog kandidatas į KAM vadovus nėra pateiktas, tačiau šiuo metu yra svarstomos kelios potencialios pavardės, kurias pirmiausiai ketinama aptarti Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) gretose.
Eltos šaltinių teigimu, šiuo metu realiausias kandidatas į krašto apsaugos ministrus – Seimo narys Robertas Kaunas. Tiesa, premjerės patarėjas šios informacijos nei patvirtino, nei ją paneigė, o pats socialdemokratų vicepirmininkas R. Kaunas teigė kol kas premjerės kvietimo prisijungti prie Ministrų kabineto nesulaukęs.
I. Ruginienė pateikti naują kandidatą į krašto apsaugos ministrus žadėjo šios savaitės pradžioje.
Kaip skelbta anksčiau, KAM vadovo neturi nuo praėjusios savaitės, kai iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė.
Šiuo metu ministerijai laikinai vadovauja vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!