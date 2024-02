Vilkaviškio rajone degė tvartai: liepsnos išplito žaibiškai – vos spėjo gelbėti gyvulius

Liepsnas, Vilkaviškio rajono, Paežerių kaimo žmonės, pastebėjo penktadienio vakarą. Ugnis veržėsi iš kaimo gyventojų tvartų. Čia žmonės laikė vištas, kiaules, šieną ir ūkio rakandus.

Žmonės pirmiausia puolė gelbėti gyvulių – kiaules iš degančių tvartų išnešė, tik nežino ar spėjo kas vištas išgelbėti: „Na, tai pora paršų. Išnešėme pas kitą kaimyną, padėjome ir viskas“.

Gaisras išplito žaibiškai

Nuo ko kilo gaisras – aiškinsis ekspertai. Pirminiais, duomenimis, nelaimė galėjo sukelti neatsargus žmogaus elgesys su ugnimi. Paežerių kaimo gyventojai sako, kad liepsnos tvartuose greit išplito – čia buvo laikomas ir šienas.

„Niekas nežino nuo ko čia užsidegė. Mes dabar neseniai atvarėme, jau degė“

„Tie šienai nuo seniau čia likę, tai ir degė. Nuo senų laikų tie šienai“

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, šiemet kilo ženkliai daugiau gaisrų nei pernai per tą patį laikotarpį. Vien per sausio mėnesį ugniagesiai gelbėtojai lėkė gesinti 822 gaisrų. Per per tą patį mėnesį gaisrų buvo net 200 mažiau. Taip pat daugiau žuvusių – šiemet gaisruose jau žuvo 14 Lietuvos gyventojų, pernai – 10.