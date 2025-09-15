Daina Bilevičiūtė prasitarė apie širdies reikalus: „Niekas nežino“

D. Bilevičiūtės gyvenimas nesustoja – žinoma moteris kuria ir gyvena tiek Vilniuje, tiek Londone.
Kūryba
Pokalbio pradžioje laidos vedėjas pasidomėjo, kaip vokalo mokytojai Dainai sekasi derinti gyvenimą Lietuvoje ir Anglijoje.
„Neblogai. Labai įdomu taip gyventi – esi nuolat judėjime, vis keliauji. Dabar turiu dvi studijas: vieną Londone, kitą – čia, Lietuvoje. Esu sukūrusi dvi dainas, bet niekaip negaliu prie jų prisėsti. Ir nesuprantu, kodėl...
Ne tai, kad neturėčiau laiko – jos jau sukurtos: yra ir melodija, ir tekstai. Ir tie tekstai labai įdomūs. Reikia atpalaiduoti galvą, skirti daugiau laiko sau, tiesiog eiti ir kurti tą muziką. Kad viskas susijungtų į vieną visumą. Bet noriu padaryti ne bet kaip“, – apie darbą ir kūrybą kalbėjo Daina.
Pasak vokalo mokytojos, dabar jai sudėtinga suderinti darbą su kūryba: „Labai daug jėgų ir energijos atima mano pedagoginis darbas. Kol kas negaliu susikaupti ties asmenine kūryba, šioms 2 dainoms. Vieną dainą sukūriau prieš pusantrų metų, o kitą – prieš pusę metų. Jos taip ir guli manyje. Aš negaliu bet kaip...“
Asmeninis gyvenimas
Netrukus pokalbis pasisuko apie asmeninį gyvenimą. Moteris su šypsena veide prisiminė istoriją iš praeities:
„Apie mano asmeninį gyvenimą niekas nežino. Buvo tokia juokinga situacija, kai viename šou dalyvavau su tuo metu savo antrąja puse. Ir niekas nesuprato!
Buvome kartu, vos ne apsikabinę – bet vis tiek niekas nieko nepastebėjo. Taip įdomiai ir gaunasi gyvenime. Aišku, kad aš prišnekėti, prifantazuoti galiu labai daug.“
Tuomet Daina smalsiai paklausė Naglio, ką žvaigždės žada jos meilės gyvenimui.
„Šiuo metu santykis yra?“ – paklausė N. Šulija.
Į šį klausimą Daina atsakė teigiamai. Tuomet laidos vedėjas žvilgtelėjo į kompiuterio ekraną ir atskleidė, jog kovo mėnesį gali kilti santykių išbandymas.
Jis patarė tuo metu nesiekti įrodyti, kas yra teisus, o verčiau stengtis išlaikyti santykius.
Netikėtas pasiūlymas ir kritika
Pokalbio metu Daina atskleidė, kad prieš laidos filmavimą sulaukė netikėto pasiūlymo – dalyvauti erotinėje fotosesijoje.
„Tai sukėlė man juoką. Kiek aš čia tempsiu laiko. Aš suvokiu, kad kai kurios jaunos moterys pyksta ant manęs. Ir tai mane kartais išmuša iš vėžių, nors viduje jaučiu, kad kovoju už tokias moteris kaip aš. Nes dažniausiai jos jaučiasi nurašytos, labai kenčia“, – kalbėjo laidos pašnekovė.
Pasak jos, neretai socialiniame tinkle ji sulaukia kritikos strėlių: „Daug moterų man rašo neigiamus komentarus. Bet iš tikrųjų – tai, ką darau, darau netgi dėl jų. Nes aš pati esu laiminga, man viskas gerai. Moterys kala mane, o vyrai – tie, kurie negali prie manęs prieiti – irgi pyksta. Kad aš tokia ar anokia. Jis žino, kad prie manęs neprieis, nes aš tokia ryški, jam atrodau neprieinama.“
Moteris pridūrė, kad ji ryški asmenybės, nes tokia jau jos prigimtis: „Aš esu ryški, nes mano tokia profesija. Aš baigiau dainavimą, turiu kelias kvalifikacijas ir mano tokia profesija.“
Visą pokalbį stebėkite straipsnio viršuje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!